Kezdődik a tanév: erre jó, ha minden sofőr felkészül Győrben - fotók
Kihasználva a nyár viszonylag gyérebb forgalmát, a Győri Útkezelő Szervezet két jelentősebb, forgalomkorlátozással járó útfelújítást végzett a város útjain. Máthé-Tóth Péter igazgatót kérdeztük, elkészülnek-e az útfelújításokkal a tanévkezdésre, amikor is nagyobb forgalomra lehet számítani.
– Az útfelújítások miatt gyakorlatilag a legnagyobb forgalomkorlátozást a városban a mi részünkről, a Tihanyi út felújítása jelentette szerdán és csütörtökön a Vasvári Pál utca és a Pláza parkoló bejárata közötti szakaszon. Új aszfalt kopóréteg készítése során mintegy 350 tonna aszfaltot dolgoztak be a kivitelezők. A útesten történő aszfaltozás csütörtök estére befejeződött. A járda és kerékpárút csomóponti aszfaltozások viszont az elkövetkező napokra és a jövő hét elejére áthúzódnak. Ezek ugyan még járnak korlátozással, de messzemenően nem akkorával, mint amit ezen a héten tapasztalhattak az autósok. Ezután még az útburkolati jelek, forgalomtechnikai elemek újrafestése marad a jövő hétre, amit félpályás lezárás mellett tudunk elvégezni jó időjárás esetén a hét végén, de áthúzódhat a jövő héten elejére is. A zöld felületek helyreállítására is a jövő héten kerül sor – részletezte a munkák várható menetét Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet igazgatója.
Útfelújítások a véghajrában
Egy másik helyszínen is útlezárással találkozhatnak a Győrben közlekedők. A Bem tér északi oldalán, a Duganincs utcai csomópontban egy új gyalogátkelőhelyet alakítanak ki. A gyalogátkelőhely kialakítása miatt ugyan nem kellene utat lezárni, de itt kimarták a gyalog átkelőhely környezetének aszfaltját, mert nagyon rossz, töredezett volt, és egy sík, homogén felületet szeretnének biztosítani az átkelő gyalogosok számára. Az út közepén egy csatorna fedlapot is ki kell cserélni, ami az út közepén van. Mivel mellette sem autó, sem autóbusz nem fér el, ezért ott is lezárás mellett dolgoztak a kivitelezők. Péntekre tervezték az aszfaltozást, a forgalomtechnikai elemek pedig a hét végén kerülnek a helyükre. Ez a korlátozás gyakorlatilag hétfőre meg fog szűnni.
– Ezután utána már csak kisebb korlátozással járó feladataink lesznek, ami lakóutcákat, és járdákat érint, tehát ilyen mértékű korlátozásokra már tervezett módon nem kell számítani – nyugtatott meg bennünket az igazgató, bár mint megjegyezte, az mindig benne van a pakliban, hogy a közművezetékekben vagy a csapadékelvezető rendszerben történik egy olyan váratlan hiba, amit a forgalom korlátozása mellett tudnak megjavítani, mint most például a Sándor József utcában, ahol csatornajavítást végez a Pannon-Víz Zrt. Miután végeztek, helyreállítják az úttestet.
Zajlanak a munkálatok Győr egyik legforgalmasabb részén, erre jó ha minden sofőr figyel
A közlekedési szakember tanácsi szeptember 1-re
A tanév közeledte miatt megkérdeztük a közlekedési szakembert, mit tanácsol a közlekedőknek.
– A tapasztalatok szerint szeptember 1-én jelentősen belassul a város. Nem feltétlenül azért, mert több autó jelenik meg ilyenkor, hanem azért, mert egyes autók jóval több kilométer tesznek meg a városban, és ez óriási terhet ró az utakra az agglomerációban vagy beérkező útvonalakon, illetve az iskolák, óvodák környékén. Lehet, hogy még jövő héten jó idő lesz. Én azt javaslom mindenkinek aki teheti, inkább biciklivel, rollerrel vagy valamilyen egyéb eszközzel, autóbusszal próbáljon közlekedni, mert nagyon be fog lassulni a város közlekedése az első napokban. Mindig az első nap egyébként a kritikus. A zsúfoltság, a türelmetlenség a feszültebb jelenlét miatt több baleset is történik. Mi 1997 óta gyűjtjük a baleseti statisztikákat. Győr közigazgatási területén belül megnő a balesetek száma. A tanév elején minden elsős családja szeretné elkísérni az iskolába gyermekét, ezért főleg a reggeli és a délutáni órákban nagy a forgalom az utakon.
Azt javaslom, hogy időben induljanak el, és nem kell azért küzdeni és harcot hívni, hogy minél közelebb lehessen leparkolni az iskola bejáratához.
Azt gondolom, hogy 100-200 méter gyaloglás nem okozhat problémát – osztotta meg velünk véleményét Máthé-Tóth Péter. Mint mondta, fontos lenne a gyerekek önálló közlekedésre való nevelése. Szerinte már egy negyedik ötödik osztálytól meg kell tanítani a gyereket az önálló közlekedésre, akár autóbusszal, gyalog vagy biciklivel. Egyrészt azért, hogy ne szokjanak rá az apa és anya taxira, másrészt azért, mert nem tartható fent ilyen tömegű gépjármű jelenléte a városban, pedig a gépjárművek darabszáma egyre növekszik. Az eladási statisztikák szerint Pest megye után, gyakorlatilag legtöbb járművet Győr-Moson-Sopron vármegyében helyezik forgalomba.
