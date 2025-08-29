Kezdődik a tanév: erre jó, ha minden sofőr felkészül Győrben - fotók

– Az útfelújítások miatt gyakorlatilag a legnagyobb forgalomkorlátozást a városban a mi részünkről, a Tihanyi út felújítása jelentette szerdán és csütörtökön a Vasvári Pál utca és a Pláza parkoló bejárata közötti szakaszon. Új aszfalt kopóréteg készítése során mintegy 350 tonna aszfaltot dolgoztak be a kivitelezők. A útesten történő aszfaltozás csütörtök estére befejeződött. A járda és kerékpárút csomóponti aszfaltozások viszont az elkövetkező napokra és a jövő hét elejére áthúzódnak. Ezek ugyan még járnak korlátozással, de messzemenően nem akkorával, mint amit ezen a héten tapasztalhattak az autósok. Ezután még az útburkolati jelek, forgalomtechnikai elemek újrafestése marad a jövő hétre, amit félpályás lezárás mellett tudunk elvégezni jó időjárás esetén a hét végén, de áthúzódhat a jövő héten elejére is. A zöld felületek helyreállítására is a jövő héten kerül sor – részletezte a munkák várható menetét Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet igazgatója.

Útfelújítások a véghajrában: kihasználva a nyár viszonylag gyérebb forgalmát, a Győri Útkezelő Szervezet két jelentősebb, forgalomkorlátozással járó útfelújítást végzett a város útjain.

Fotó: Molcsányi Máté

Útfelújítások a véghajrában

Egy másik helyszínen is útlezárással találkozhatnak a Győrben közlekedők. A Bem tér északi oldalán, a Duganincs utcai csomópontban egy új gyalogátkelőhelyet alakítanak ki. A gyalogátkelőhely kialakítása miatt ugyan nem kellene utat lezárni, de itt kimarták a gyalog átkelőhely környezetének aszfaltját, mert nagyon rossz, töredezett volt, és egy sík, homogén felületet szeretnének biztosítani az átkelő gyalogosok számára. Az út közepén egy csatorna fedlapot is ki kell cserélni, ami az út közepén van. Mivel mellette sem autó, sem autóbusz nem fér el, ezért ott is lezárás mellett dolgoztak a kivitelezők. Péntekre tervezték az aszfaltozást, a forgalomtechnikai elemek pedig a hét végén kerülnek a helyükre. Ez a korlátozás gyakorlatilag hétfőre meg fog szűnni.