Három autó ütközött, roncsok a belső sávban

50 perce

Lezárások, terelések, dugók a sztrádán, a gyorsforgalmikon, főútakon

Korlátozások, terelések, lezárások, dugók, meghosszabbodott menetidő. Dolgoznak az útépítők. Mutatjuk, merre számíthatunk torlódásokra a régió útjain.

Kisalföld.hu

A Útinform tájékoztatása szerint régiónk gyorsforgalmi útjai közül az M1-es autópályán Biatorbágy és Bicske között dolgoznak útépítők. A 20-as és a 36-os km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leállósávra terelik a járműveket. Óbarok és Tatabánya térségében a 41-es és az 56-os km között hídfelújítás miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Komáromnál aszfaltoznak. A 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot zárták le. A forgalom sávelhúzással a külső és a leállósávon halad. Közben három személyautó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán, Bicske térségében. A 36-os km-nél a belső sávot foglalják el a sérült járművek.

útépítők
Dolgoznak az útépítők: Az M85-ös autóúton, az M1-es autópálya csomópontja és Enese között új terelés épült ki. Fotó: Kisalföld


Csornánál az útépítők lezárták a külső sávot 

Az M85-ös autóúton, az M1-es autópálya csomópontja és Enese között új terelés épült ki. Az 1-es és a 9-es km között a Sopron felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. A munkálatok idejére az M1-es felé a 7-es km-nél a Rábapatona csomópont fel- és lehajtóágát is lezárták. Az M1-es autópálya felé, Csorna térségében a 23-as és a 25-ös km között aszfaltoznak, a külső sávot elkerítették. Az M86-os autóúton dolgoznak az útépítők. Csorna irányába burkolatfelújítás zajlik, ezért a 92-es és a 100-as km közötti szakaszt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad. 

A 96-os km-nél lévő Szeleste csomópont le- és felhajtóágát lezárták a Csorna felé vezető oldalon. A jelenlegi munkaterület a Vát/Sárvár csomópontot már nem érinti, így ott újra lehetőség van a le és a felhajtásra. Csorna térségében a 86-os főút és az M85-ös autóút közötti szakaszt felújítás miatt mindkét oldalon lezárták, a forgalmat a 85-ös és a 86-os főútra, illetve Csornán keresztül terelik, a terelőutat sárga táblákkal jelzik.

Győrben a főutat hét végéig lezárták

A főutakon is találkozhatunk az építőmunkásokkal. Az 1-es főúton Komárom átkelési szakaszán, a 85-ös km-nél közművezetéket fektetnek le, a fél útpályát lezárták. Győrött, a 121-es km-nél új csomópontot építenek, ezért csak a fél útpálya járható. Ugyancsak Győr határában, a 124-es km-nél csomópont építési munkák miatt a főutat a hét végéig lezárták. A személygépjárművek és az 5 tonna alatti teherautók a Nagysándor József utca – Ipar utca útvonalon kerülhetnek, míg az 5 tonna feletti járművek részére a Fehérvári út-Vágóhíd utca-Puskás Tivadar utca-Ipar utca útvonalat jelölték ki.  A 85-ös főúton, Csorna átkelési szakaszán, a 26-os km-nél burkolatfelújítás miatt félpályás korlátozás van érvényben. Nagycenken, a kastély közelében a 69-es km-nél vízvezetéket kötnek be, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva haladhat.

Kamionstop más időben

A hétvége híreihez tartozik, ahogyan azt a kisalfold.hu is megírta, hogy a hőségriadó miatt módosították a hétvégi kamiontilalmat. Szabad időablakot nyitottak meg 08.09-én, szombaton 22 óra és 08.10-én, vasárnap reggel 6 óra között. Ennek értelmében a kamionstop szombaton 15 és 22 óra között, vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben.

 

