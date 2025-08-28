Űrhősök Sopronban: különleges vendégekkel indul a Határtalanság évada

A Határtalanság évadának jegyében városunkba érkezik Kapu Tibor és Cserényi Gyula, a magyar kutatóűrhajósok és űrkutatók, akik személyes élményeikkel és tapasztalataikkal hozzák közelebb a világegyetem titkait. Az esemény különleges találkozási pont lesz, ahol a tudomány, a színház és a határtalanság szelleme fonódik össze. A belépés díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges a következő címen: [email protected].

Kapu Tibor hazaérkezésekor Fotó: MTI