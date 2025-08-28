augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

29°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Példaképek

1 órája

Űrhősök Sopronban: különleges vendégekkel indul a Határtalanság évada

Címkék#Kapu Tibor#Sopron#színház

Sopron különleges eseménynek ad otthont szeptember 6-án: a Soproni Petőfi Színház nyílt napján a közönség olyan vendégekkel találkozhat, akik valóban átlépték a határokat.

Kisalföld.hu

A Határtalanság évadának jegyében városunkba érkezik Kapu Tibor és Cserényi Gyula, a magyar kutatóűrhajósok és űrkutatók, akik személyes élményeikkel és tapasztalataikkal hozzák közelebb a világegyetem titkait. Az esemény különleges találkozási pont lesz, ahol a tudomány, a színház és a határtalanság szelleme fonódik össze. A belépés díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges a következő címen: [email protected].

Kapu Tibor hazaérkezésekor Fotó: MTI

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu