Példaképek
1 órája
Űrhősök Sopronban: különleges vendégekkel indul a Határtalanság évada
Sopron különleges eseménynek ad otthont szeptember 6-án: a Soproni Petőfi Színház nyílt napján a közönség olyan vendégekkel találkozhat, akik valóban átlépték a határokat.
A Határtalanság évadának jegyében városunkba érkezik Kapu Tibor és Cserényi Gyula, a magyar kutatóűrhajósok és űrkutatók, akik személyes élményeikkel és tapasztalataikkal hozzák közelebb a világegyetem titkait. Az esemény különleges találkozási pont lesz, ahol a tudomány, a színház és a határtalanság szelleme fonódik össze. A belépés díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges a következő címen: [email protected].
