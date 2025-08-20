1 órája
Szentmise után városi ünnepség Szent István és Gizella kapuvári szobránál - képgaléria, videó
Szentmisével kezdődött szerdán a kapuvári augusztus 20-i ünnepség. A mise után Szent István és Gizella szobrához vonultak a helyiek. Az ottani ünnepségen Horváth László polgármester mondott beszédet.
A Szent Anna-templomban kezdődött szerdán reggel az ünnepség államalapításunkra emlékezve Kapuváron. Gulyás Vilmos káplán, iskolalelkész celebrálta az ünnepi szentmisét, melyre az új búzából készült kenyeret a kapuvári Lóbarátok Körének tagjai és népviseletbe öltözött kapuváriak vitték el. "Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy Magyarország keresztény ország lett és ő volt az, aki nyugati mintára felépítette Magyarországot. Neki köszönhetjük, hogy az idők viharaiban is biztosan áll a magyar nemzet, mert ő biztos alapokra helyezte és élete végén a Szűzanyának ajánlotta fel országunkat. Kérjük ma az ő közbenjárást magyar hazánkért, az egész magyarságért" - fogalmazott Vilmos atya. Az ünnepség Szent István és Gizella szobránál folytatódott.
Ünnepség Szent István szobránál
A szentmise végén megáldotta az új kenyereket, majd a kapuváriak Szent István és Gizella szobrához vonultak, ahol folytatódott az ünnepség. Ott Horváth László polgármester osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Az ünnepségen a Haydn Kórus közreműködött, Simon Hannával, Szommer Dániellel, Bognár Dáviddal, Horváth Istvánnal, Gartner Flórával.
Szentmise után városi ünnepség Szent István és Gizella kapuvári szobránál
Átadjuk magunkat az emlékezésnek
Ünnepnap van. A mai nap egy, a kivételes alkalmak között, amikor a rohanó, munkával teli hétköznapokból kiszakadva megállunk egy pillanatra, és átadjuk magunkat az emlékezésnek. Minden ünnepnapnak hatalmas jelentősége van, melyek közül az állami ünnepek lehetőséget teremtenek arra, hogy erősítsék nemzetünk összetartozását, a megemlékezések során felidézzük a múltat, és közösen tekintünk előre országunk és saját jövőnk felé, hisz a múlt tisztelete nélkül nem építhető fel a jövő. A mai napot, augusztus 20-át méltán nevezhetjük hazánk, Magyarország és minden magát magyarnak valló ember legfontosabb ünnepének. Ahogy Krúdy Gyula írja: "Szent István napja valamiképpen úgy helyezkedett el a magyarság köztudatában, mint akár a karácsony, a húsvét, a pünkösd... Egy nap, amelytől mindenki várt valamit, még az is, akinek egyébként nem volt sok várnivalója."
Kapocs élet és haza között
Ezen a napon Szent István királyra és az államalapításra emlékezünk, de ez a nap az Új kenyér ünnepe is, Az új búzából sütött kenyér maga az élet, mely a termékenységet és a megélhetést is jelképezi. Ugyanakkor szimbolizálja a magyarság összetartozását is. Az új kenyeret átkötő nemzeti színű szalag a kapocs az élet és azon haza között, melyet államalapító királyunknak köszönhetünk. Az államalapító királyunkra és az államalapításra való megemlékezés elmaradhatatlan része a nemzeti lobogó felvonása, a tisztavatás a Kossuth téren, az új kenyér megáldása, pár éve az ország tortájának megkóstolása és az esti, Duna-parti tűzijáték. De miért is ma emlékezünk Szent István királyra?
Összefonódott a Mária-kultusszal
Keresztény uralkodóként Szent István király még életében augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünnepé, és ugyanerre a napra rendelték el a királyi tanács és a törvénynap megtartását Székesfehérváron. Szintén egy augusztus 15-i napon ajánlotta fel országunkat Szűz Máriának, és úgy tartjuk, hogy 1038-ban halála is e naphoz köthető. Augusztus 20-a 1038-ban vált ünnepnappá, amikor Szent László királyunk a pápa engedélyével oltárra emelte István testét, ezzel korabeli szokások szerint szentté avatva őt. A középkorban Szent István ünnepe jelentősen összefonódott a Mária-kultusszal, majd az újkorban egyre inkább világi, állami tartalmat kapott. Az 1700-as években került vissza Magyarországra a Szent Jobb, királyunk ereklyéje, és
- Mária Terézia volt, aki elrendelte a Szent István-nap évenkénti ünneplését is. Igaz, a
- Szent Jobb körmenet csak a 19. században vált rendszeressé.
- A mai napot 1891-ben munkaszüneti nappá nyilvánították.
A magyar állam fő ünnepe
Az első világháborút követően a revíziós gondolat egyik alapvető elemeként vált fontossá az államalapítóra való megemlékezés, míg végül Szent István király halálának 900. évfordulója alkalmából tartott szent évben nemzeti ünneppé nyilvánították augusztus 20-át. A második világháborút követő években Szent István ünneplése elhalványult, és 1949-től a népköztársaság alkotmányának ünnepévé vál. Az 1960-as évektől kezdve megjelentek az ünnepség mai is meglevő elemei, mint például a kitüntetések és díjak átadása, a szórakoztató látványosságok, de eredeti tartalmát a szent Istvánra és az államalapításra való emlékezést rendszerváltást követően nyerte vissza. 1991-ben törvényileg is a magyar állam fő ünnepévé nyilvánították a mai napot, s ahogy az alaptörvényünkben is megjelenik:
"Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette." István megkoronázásával, kereszténység megerősítésével biztosítottá vált népünk fennmaradása. Szent királyunk művére építkezve Magyarország a Kárpát-medence virágzó országává vált. Nagy királyunk fiához, Imre herceghez írt intelmeiben és törvényeiben alapozta meg államunkat. Tetteiből és műveiből is kiderül, hogy István a hazáját és a magyar nemzetet is szerető, szilárd hittel és erkölcsökkel rendelkező ember volt. Élete és munkássága nem csak hazánk, de Európa történelméből is kiemelkedik. A mai napon, tiszteletet parancsoló szobra előtt állva nemcsak személyét ünnepeljük, hanem azt is, hogy emberfeletti munkájának köszönhetően magyarként, egy közösségként állhatunk most itt. Szent István király által teremtett értékek, törvények ma is érvényesek, meghatározták múltunkat és formálják jövőnket is. Az államalapítás ünnepe évről évre emlékeztet minket arra, hogy mi magyarok képesek vagyunk a nehézségek leküzdésére. Tisztelt Ünneplők! Kívánom, hogy István király öröksége erősítse meg mindenkiben a hazaszeretetet, az összetartozást és lelkesítse Önöket a közös jövő építésére!
Reviczky Gyula a Szent Jobbról írt gondolatával köszönöm, hogy önökkel együtt ünnepelhetek, kérem, e gondolatokat magunkévá téve közös erővel munkálkodjunk országunk, városunk jövőjéért. "Büszke, bátor öntudat/Emelje hazánkat./ Te mutasd meg az utat/ A magyar királynak,/Hogy amit te kezdtél oly dicsően:/Ő folytassa, végezze dicsőbben!"