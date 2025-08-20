Szentmise után városi ünnepség Szent István és Gizella kapuvári szobránál - képgaléria, videó

Nézze meg videónkat:

Kapocs élet és haza között

Ezen a napon Szent István királyra és az államalapításra emlékezünk, de ez a nap az Új kenyér ünnepe is, Az új búzából sütött kenyér maga az élet, mely a termékenységet és a megélhetést is jelképezi. Ugyanakkor szimbolizálja a magyarság összetartozását is. Az új kenyeret átkötő nemzeti színű szalag a kapocs az élet és azon haza között, melyet államalapító királyunknak köszönhetünk. Az államalapító királyunkra és az államalapításra való megemlékezés elmaradhatatlan része a nemzeti lobogó felvonása, a tisztavatás a Kossuth téren, az új kenyér megáldása, pár éve az ország tortájának megkóstolása és az esti, Duna-parti tűzijáték. De miért is ma emlékezünk Szent István királyra?

Összefonódott a Mária-kultusszal

Keresztény uralkodóként Szent István király még életében augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünnepé, és ugyanerre a napra rendelték el a királyi tanács és a törvénynap megtartását Székesfehérváron. Szintén egy augusztus 15-i napon ajánlotta fel országunkat Szűz Máriának, és úgy tartjuk, hogy 1038-ban halála is e naphoz köthető. Augusztus 20-a 1038-ban vált ünnepnappá, amikor Szent László királyunk a pápa engedélyével oltárra emelte István testét, ezzel korabeli szokások szerint szentté avatva őt. A középkorban Szent István ünnepe jelentősen összefonódott a Mária-kultusszal, majd az újkorban egyre inkább világi, állami tartalmat kapott. Az 1700-as években került vissza Magyarországra a Szent Jobb, királyunk ereklyéje, és

Mária Terézia volt, aki elrendelte a Szent István-nap évenkénti ünneplését is. Igaz, a

Szent Jobb körmenet csak a 19. században vált rendszeressé.

A mai napot 1891-ben munkaszüneti nappá nyilvánították.

A magyar állam fő ünnepe

Az első világháborút követően a revíziós gondolat egyik alapvető elemeként vált fontossá az államalapítóra való megemlékezés, míg végül Szent István király halálának 900. évfordulója alkalmából tartott szent évben nemzeti ünneppé nyilvánították augusztus 20-át. A második világháborút követő években Szent István ünneplése elhalványult, és 1949-től a népköztársaság alkotmányának ünnepévé vál. Az 1960-as évektől kezdve megjelentek az ünnepség mai is meglevő elemei, mint például a kitüntetések és díjak átadása, a szórakoztató látványosságok, de eredeti tartalmát a szent Istvánra és az államalapításra való emlékezést rendszerváltást követően nyerte vissza. 1991-ben törvényileg is a magyar állam fő ünnepévé nyilvánították a mai napot, s ahogy az alaptörvényünkben is megjelenik: