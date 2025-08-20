augusztus 20., szerda

Emelkedett ünnep rockoperával Tényőn - Képgaléria

Méltó módon ünnepeltek Tényőn augusztus 20-án. Az István, a király című rockopera előadása igazi ünnep volt. Felemelő érzés volt hallgatni az ismert dallamokat. Átütő erővel hatott.

Kisalföld.hu

Az egyik legnépszerűbb magyar rockopera, az István, a király hangjai csendülnek fel nemzeti ünnepünk, augusztus 20. estéjén Tényőn. 

ünnep
Az István, a király című rockopera profi módon szólt az augusztus 20-i ünnep estéjén.
Fotó: Molcsányi Máté

Ünnep a szívekben

Az előadók minden elismerést megérdemelnek teljesítményükért. Azt, hogy mennyi munka van a csodás előadás mögött, csak ők tudják. A nézőknek nem volt más dolguk, mint átadni magukat a felemelő érzésnek és együtt mozdulni minden taktusra. Buza Gábor rendezésében 1000 évet forgatták vissza az idő kerekén. De mégis,  mintha csak napjainkban lettünk volna. Aki nem tudta, milyen körülmények között készült az előadás, nem is sejthette, hogy civil,  hétköznapi emberek vállalták a mű színpadra vitelét. Mert akarták, mert megtanulták, mert fontosnak, magukénak érezték a vállalást, ezzel valódi ünneppé varázsolták az estét. Profi módon.

Az István, a király című rockopera előadása igazi ünnep volt Tényőn. Nézze meg képgalériánkat, felvételeink a főpróbán készültek:

Emelkedett ünnep rockoperával Tényőn

Fotók: Molcsányi Máté

 

 

 

 

 

 
 

 

