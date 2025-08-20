1 órája
Az ünnepen elismeréseket adtak át a Pesti Vigadóban – mutatjuk a vármegyei díjazottakat
A föld ezer esztendeje megtart minket, hazát és életet ad, ezért az államalapítás ünnepe és az új kenyér megszegése a magyarság megmaradásának jelképe – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartott kitüntetési rendezvényen, hétfőn, a Pesti Vigadóban. Az ünnep keretében szűkebb hazánkból is díjaztak kiemelkedőt alkotó személyeket.
Az ünnepen díjakat adtak át
Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta dr. Unger András, tejipari szakmérnök, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. nyugalmazott igazgatója, a Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docense, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke részére, a tejiparban végzett több évtizedes vezetői, tudományos kutatói és oktatói munkája, valamint a város épített, kulturális és természeti értékeinek megóvása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést érdemelt ki Boros József, Győrszemere Község Tűzoltó Egyesületének tiszteletbeli parancsnoka részére, a több mint öt évtizedes elhivatott, példamutató szolgálati tevékenysége elismeréséért, Légrády Gábor, agrármérnök, mezőgazdasági vállalatgazdasági szakmérnök, az egykori Nemzeti Földügyi Központ agrár- és vidékfejlesztésért felelős elnökhelyettese részére, az agrárigazgatási és támogatási rendszer kialakításában és fejlesztésében való aktív részvétele elismeréseként, dr. Orbán József Leventéné, a Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesületének alapító tagja, elnöke, a több évtizedes oktatói és elkötelezett karitatív munkája, a család mint alapvető emberi közösség szerepének megerősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként, Radicsné Kincses Mária, Koroncó község polgármestere részére, a több évtizedes közösségteremtő munkája elismeréseként, valamint Talpas Balázs, a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület és a Mosonmagyaróvári Fotó Egyesület tagja részére, a Szigetköz szépségeit megörökítő fotográfiái elismeréseként.
Nagy István agrárminiszter Életfa Emlékplakett Bronz Fokozat elismerést adományozott Ősze Józsefné, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság takarítónője részére, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságnál végzett áldozatos, precíz és lelkiismeretes, két évtizedes munkájáért.
A tárcavezető a 2025 tavaszán megjelent ragadós száj- és körömfájás járvány leküzdése során végzett kiemelkedő és elkötelezett szakmai munkájáért Hutÿra Ferenc Elismerő Oklevelet adományozott Nagy Balázs, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. fővadásza és dr. Orbán Tibor, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója részére.
Az elismeréseben részesülők névsora itt elérhető, az eseményen készült fényképek pedig itt láthatóak.