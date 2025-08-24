1 órája
Újra gurultak Harka és Doborján közt az emlékezők – biciklitúra Liszt nyomában - fotók, videó
Vasárnap reggel ismét megtelt élettel a harkai futballpálya, ahonnan immár huszonkettedik alkalommal indult útjára a Liszt Ferenc Kerékpártúra. A rendezvény nem csupán sportesemény: a résztvevők két keréken fedezik fel a gyönyörű tájat, miközben a világhírű zeneszerző, Liszt Ferenc emléke előtt tisztelegnek. A különleges hagyomány lényege, hogy összekösse a kultúrát, a sportot és a közösséget, mindezt nyárbúcsúztató hangulatban.
Idén 736-an vállalkoztak a 25 kilométeres távra, köztük 122 gyermek. A napsütéses, ám szeles idő próbára tette a kerékpárosokat, de a lendület és a közös élmény erőt adott mindenkinek. Az útvonal dimbes-dombos vidéken vezetett keresztül: az első megálló Neckenmarktban volt, ahol jól esett a frissítő, hiszen addig főként emelkedőn kellett haladni. A következő állomás már Doborjánban, Liszt szülőházánál várta a mezőnyt.
A koszorúzás és a rövid beszédek után nyolc hófehér galamb szállt az égbe, szimbolizálva a zene és a béke üzenetét. Aki akarta, megtekinthette az igényesen felújított házat, mások viszont már a visszaútra készültek, hogy időben megérkezzenek a jól megérdemelt ebédre. A szél ugyan megnehezítette a hazafelé vezető utat, de minden induló szintidőn belül célba ért. Az ebédet követően különleges pillanat következett: felavatták Harka új rendezvénypajtáját, amely a jövőben a közösségi programok állandó helyszíne lesz.
Papp Attila főszervező kiemelte: a kerékpártúra immár szorosan kötődik Harka identitásához. Célja, hogy a magyar közösség ne feledje Liszt örökségét, és átélhesse azt a kulturális és történelmi kapcsolatot, amely összeköti a régió településeit. Mint mondta, a program nemcsak a bicikliseknek kínál élményt: többen futva, görkorcsolyával vagy gördeszkával teljesítették a távot, ami még színesebbé tette az eseményt. A nap végén tombolasorsolás és ünnepi műsor várta a közönséget, fődíjként 12 kerékpárt osztottak ki.
Újra gurultak Harka és Doborján közt az emlékezőkFotók: Varga Henrietta
Duschanek Péter polgármester egy régi történetet is felelevenített.
- Amikor Liszt idős korában Sopronban koncertezett, hazafelé útban szülőháza felé Harkán haladt keresztül. A helyiek akkor borral, pogácsával és dalokkal állították meg a hintós menetet, hogy kifejezzék tiszteletüket a világhírű művész iránt. Ez az anekdota adta a kerékpártúra ötletét, amely mára a falu legjelentősebb rendezvényévé nőtte ki magát.
Felavatták Harka új rendezvénypajtájátFotók: Rombai Péter
kisalfold.hu videó
- Ilyen pizza különlegességekkel érkezett Nyúlra az országos hírű séf - fotók, videó
- Több százan táncoltak együtt - Rengetegen érkeztek a szenior sport programokra - fotók, videó
- A tragikusan elhunyt, fiatal sportvezetőre emlékeztek Vitnyéden, emléktáblát avattak Dávid tiszteletére
- Gasztroprogram és csipketalálkozó Hövejen, melyre a végvári vitézek is felvonultak - fotók, videó
- Így vonultak az ETO FC szurkolói a Rapid Wien elleni meccs előtt – galéria, videó