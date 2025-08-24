Újra gurultak Harka és Doborján közt az emlékezők

Idén 736-an vállalkoztak a 25 kilométeres távra, köztük 122 gyermek. A napsütéses, ám szeles idő próbára tette a kerékpárosokat, de a lendület és a közös élmény erőt adott mindenkinek. Az útvonal dimbes-dombos vidéken vezetett keresztül: az első megálló Neckenmarktban volt, ahol jól esett a frissítő, hiszen addig főként emelkedőn kellett haladni. A következő állomás már Doborjánban, Liszt szülőházánál várta a mezőnyt.

A rendezvény nem csupán sportesemény.

Fotó: Varga Henrietta

A koszorúzás és a rövid beszédek után nyolc hófehér galamb szállt az égbe, szimbolizálva a zene és a béke üzenetét. Aki akarta, megtekinthette az igényesen felújított házat, mások viszont már a visszaútra készültek, hogy időben megérkezzenek a jól megérdemelt ebédre. A szél ugyan megnehezítette a hazafelé vezető utat, de minden induló szintidőn belül célba ért. Az ebédet követően különleges pillanat következett: felavatták Harka új rendezvénypajtáját, amely a jövőben a közösségi programok állandó helyszíne lesz.

Papp Attila főszervező kiemelte: a kerékpártúra immár szorosan kötődik Harka identitásához. Célja, hogy a magyar közösség ne feledje Liszt örökségét, és átélhesse azt a kulturális és történelmi kapcsolatot, amely összeköti a régió településeit. Mint mondta, a program nemcsak a bicikliseknek kínál élményt: többen futva, görkorcsolyával vagy gördeszkával teljesítették a távot, ami még színesebbé tette az eseményt. A nap végén tombolasorsolás és ünnepi műsor várta a közönséget, fődíjként 12 kerékpárt osztottak ki.