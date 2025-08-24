19 perce
Újra gurultak Harka és Doborján közt az emlékezők – biciklitúra Liszt nyomában
Vasárnap reggel ismét megtelt élettel a harkai futballpálya, ahonnan immár huszonkettedik alkalommal indult útjára a Liszt Ferenc Kerékpártúra. A rendezvény nem csupán sportesemény: a résztvevők két keréken fedezik fel a gyönyörű tájat, miközben a világhírű zeneszerző, Liszt Ferenc emléke előtt tisztelegnek. A különleges hagyomány lényege, hogy összekösse a kultúrát, a sportot és a közösséget, mindezt nyárbúcsúztató hangulatban.
Idén 736-an vállalkoztak a 25 kilométeres távra, köztük 122 gyermek. A napsütéses, ám szeles idő próbára tette a kerékpárosokat, de a lendület és a közös élmény erőt adott mindenkinek. Az útvonal dimbes-dombos vidéken vezetett keresztül: az első megálló Neckenmarktban volt, ahol jól esett a frissítő, hiszen addig főként emelkedőn kellett haladni. A következő állomás már Doborjánban, Liszt szülőházánál várta a mezőnyt.
A koszorúzás és a rövid beszédek után nyolc hófehér galamb szállt az égbe, szimbolizálva a zene és a béke üzenetét. Aki akarta, megtekinthette az igényesen felújított házat, mások viszont már a visszaútra készültek, hogy időben megérkezzenek a jól megérdemelt ebédre. A szél ugyan megnehezítette a hazafelé vezető utat, de minden induló szintidőn belül célba ért. Az ebédet követően különleges pillanat következett: felavatták Harka új rendezvénypajtáját, amely a jövőben a közösségi programok állandó helyszíne lesz.
Papp Attila főszervező kiemelte: a kerékpártúra immár szorosan kötődik Harka identitásához. Célja, hogy a magyar közösség ne feledje Liszt örökségét, és átélhesse azt a kulturális és történelmi kapcsolatot, amely összeköti a régió településeit. Mint mondta, a program nemcsak a bicikliseknek kínál élményt: többen futva, görkorcsolyával vagy gördeszkával teljesítették a távot, ami még színesebbé tette az eseményt. A nap végén tombolasorsolás és ünnepi műsor várta a közönséget, fődíjként 12 kerékpárt osztottak ki.
Újra gurultak Harka és Doborján közt az emlékezőkFotók: Varga Henrietta
Duschanek Péter polgármester egy régi történetet is felelevenített.
- Amikor Liszt idős korában Sopronban koncertezett, hazafelé útban szülőháza felé Harkán haladt keresztül. A helyiek akkor borral, pogácsával és dalokkal állították meg a hintós menetet, hogy kifejezzék tiszteletüket a világhírű művész iránt. Ez az anekdota adta a kerékpártúra ötletét, amely mára a falu legjelentősebb rendezvényévé nőtte ki magát.
A polgármester hangsúlyozta: Harka és a Liszt Ferenc Kerékpártúra neve mára összefonódott, és igazi „márkává” vált. A rendezvény nemcsak a helyieket, hanem a környékbeli településekről és távolabbról érkezőket is összehozza. A szervezők abban bíznak, hogy a túrázók közül sokan visszatérnek majd családjukkal is, felfedezni a vidéket.
Az idei év különlegessége volt a rendezvénypajta átadása is. Korábban minden nagyobb falusi eseményhez sátrat kellett bérelni, ami komoly költségeket jelentett. A most felépült, állandó épület hosszú távon szolgálja majd a közösséget, és lehetőséget ad magasabb színvonalú programok szervezésére. A beruházás részben pályázati forrásból, részben önkormányzati önerőből valósult meg, így a falu lakói joggal érezhetik sajátjuknak az új közösségi teret.