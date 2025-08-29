augusztus 29., péntek

Innovációs fejlesztés

47 perce

Új MI-alapú rendszer született a Széchenyi István Egyetem közreműködésével, mely az aszálykárok mérséklését segítheti

Címkék#aszálykárok#MI#Széchenyi István Egyetem#projekt#innováció#mesterséges intelligenca#fejlesztés

756,55 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból valósult meg a WREN mesterséges intelligencián alapuló döntéstámogatói rendszer, amely az aszálykárok mérséklését segítheti a precíziós mezőgazdaság számára. Az innovációs fejlesztés a Combit Számítástechnikai Zrt., az Óbudai Egyetem és a Széchenyi István Egyetem alkotta konzorcium projektjeként zárult le 2025. június végére.

Széchenyi Egyetem

A kutatás-fejlesztési projekt során megvalósult „WREN – Water Resources in Efficient Networks” valós idejű, komplex döntéstámogató rendszer elsődleges célja a klímaváltozás káros hatásai és az aszálykárok elleni védekezés támogatása modern digitális eszközökkel. Gyakorlati használata során képes javítani a jelenlegi aszálymonitoring-rendszerek térbeli és időbeli felbontását távérzékelt és lokális adatok integrálásával, térinformatikai, matematikai és mesterséges intelligencián alapuló innovációk alkalmazásával. 

Forrás: Adorján András/SZE

Szakmai projektelemként létrejött egy saját tervezésű műhold, egy egyedi tervezésű szerver- és rendszerarchitektúra, valamint egy webalkalmazás, amely lehetővé teszi az országos talajnedvesség-eloszlás lekérdezhetőségét. 

A projekt két kiemelkedő innovációs eredménye: 

  • Egyedi tervezésű műhold újszerű mérési képességekkel, amelynek pályája gyakrabban érinti Magyarországot, mint a kereskedelmi műholdak. 
  • Talajnedvesség-számítás gépi tanulás és mesterséges intelligencia alkalmazásával, amelynek révén a korábbi módszereknél többszörös felbontású előrejelzés érhető el. 

A projekt a Combit Számítástechnikai Zrt, az Óbudai Egyetem és a Széchenyi István Egyetem által alkotott konzorcium révén valósult meg a GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00040 azonosítószámú, „WREN – Klímaalkalmazkodást támogató monitoring és predikciós eljárás kidolgozása” című projekt keretében elnyert 756,55 millió forintos támogatás segítségével a Közép-Dunántúl régióban. A partnerek több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az egyedi informatikai fejlesztések és a gépi tanulás alapú rendszerek fejlesztése terén, amely a 2025. június 30-ig megvalósított kutatás-fejlesztési projekt szakmai alapját biztosította. 

 

