Új MI-alapú rendszer született a Széchenyi István Egyetem közreműködésével, mely az aszálykárok mérséklését segítheti

A kutatás-fejlesztési projekt során megvalósult „WREN – Water Resources in Efficient Networks” valós idejű, komplex döntéstámogató rendszer elsődleges célja a klímaváltozás káros hatásai és az aszálykárok elleni védekezés támogatása modern digitális eszközökkel. Gyakorlati használata során képes javítani a jelenlegi aszálymonitoring-rendszerek térbeli és időbeli felbontását távérzékelt és lokális adatok integrálásával, térinformatikai, matematikai és mesterséges intelligencián alapuló innovációk alkalmazásával.

Forrás: Adorján András/SZE

Szakmai projektelemként létrejött egy saját tervezésű műhold, egy egyedi tervezésű szerver- és rendszerarchitektúra, valamint egy webalkalmazás, amely lehetővé teszi az országos talajnedvesség-eloszlás lekérdezhetőségét.

A projekt két kiemelkedő innovációs eredménye:

Egyedi tervezésű műhold újszerű mérési képességekkel, amelynek pályája gyakrabban érinti Magyarországot, mint a kereskedelmi műholdak.

Talajnedvesség-számítás gépi tanulás és mesterséges intelligencia alkalmazásával, amelynek révén a korábbi módszereknél többszörös felbontású előrejelzés érhető el.

A projekt a Combit Számítástechnikai Zrt, az Óbudai Egyetem és a Széchenyi István Egyetem által alkotott konzorcium révén valósult meg a GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00040 azonosítószámú, „WREN – Klímaalkalmazkodást támogató monitoring és predikciós eljárás kidolgozása” című projekt keretében elnyert 756,55 millió forintos támogatás segítségével a Közép-Dunántúl régióban. A partnerek több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az egyedi informatikai fejlesztések és a gépi tanulás alapú rendszerek fejlesztése terén, amely a 2025. június 30-ig megvalósított kutatás-fejlesztési projekt szakmai alapját biztosította.