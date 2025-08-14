Új jelkép a hitnek és közösségnek - Fénykeresztet avattak a településen

A kezdeményezés nemcsak egy látványos emléket adott a falunak, hanem lelki találkozóhelyet is teremtett. A felszentelés ünnepélyes pillanataiban Major Miklós arra kérte az egyházasfaluiakat, hogy minél többen jöjjenek el ide imádkozni. Kiemelte: szívügye, hogy Magyarországon minél több hasonló kereszt álljon, hirdetve a hit és a közösség erejét. A Sopron környéki vidék gazdag vallási és kulturális hagyományaihoz illeszkedve a Fénykereszt nem csupán díszíti a települést, hanem a helyi identitás egyik új, fénylő szimbóluma is lett.

Fotó: Barcza Attila közösségi oldala