Új igazgató a győri gimnázium élén

Ahogyan arról az iskola közösségi oldalán tájékoztatott, Ágoston atya 2004-ben érettségizett a Czuczorban, 2006-tól a Tihanyi Bencés Apátság szerzetese. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán végezte történelemtanár, latin, teológia, hittantanár és közoktatási vezető szakokon. 2012-től tanít az intézményben, 2014 és 2020 között a Tihanyi Bencés Iskolában, 2014-2015-ben a Balatonfüredi Szent Benedek Középiskolában is tanított. 2018-tól a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum igazgatója, az apátság turisztikai felelőse és Tihany község plébánosa, valamint Balatonudvari, Örvényes és Fövenyes lelkipásztora volt. A győri iskolában az elmúlt években a 12. évfolyamosok hitoktatását, a 11. évfolyamos bérmálkozók felkészítését, több rendezvény, zarándoklat, tanulmányút, valamint az öregdiákközösség szervezését végezte.

Forrás: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium közösségi oldala

Ágoston atya munkáját Konstantin atya továbbra is segíti, valamint Németh Miksa O. S. B. (fiúkollégium), Szabó Zoltán, Nagy András és Sárkány Klára (lánykollégium) igazgatóhelyettesek.