59 perce
Új gyalogátkelőhely készül a Bem tér – Dugonics utca sarkánál
A nagy forgalom miatt sok helyen szeretnének biztonságos átkelőhelyet. Jó hír, hogy új gyalogátkelőhely készül a Bem tér – Dugonics utca sarkánál.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
– Régi lakossági igény volt, hogy a Bem tér gyalogosforgalmi kapcsolatain javítsunk. Ezért megújultak járdaszakaszok a téren, illetve új járda készült a tér északi oldalán. E program részeként készítettük el az új gyalogátkelőhely terveit a Dugonics utca csomópontnál – tájékoztatta lapunkat a fejlesztésekről Máthé-Tóth Péter, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete igazgatója.
Hozzátette: a várakozó gyalogos észrevehetősége érdekében a jelenlegi parkolósáv területén félsziget jelleggel járdafelületet alakítanak ki, és ehhez kiemelt közvilágítás is járul.
Jelenleg részleges parkolási tilalom van érvényben a munkaterület környezetében. Az új gyalogátkelőhely kialakításához a csomópont újra aszfaltozása is beletartozik, továbbá a látássérültek számára taktilis burkolati elemeket is beépítenek a járda szélénél.
A teljeskörű befejezést a nyári tanszünet végére tervezik.