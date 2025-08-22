augusztus 22., péntek

Biztonságosabb átkelés

1 órája

Új gyalogátkelőhely készül a Bem tér – Dugonics utca sarkánál

Címkék#Máthé-Tóth Péter#Dugonics utca#csomópont

A nagy forgalom miatt sok helyen szeretnének biztonságos átkelőhelyet. Jó hír, hogy új gyalogátkelőhely készül a Bem tér – Dugonics utca sarkánál.

Kisalföld.hu
Új gyalogátkelőhely készül a Bem tér – Dugonics utca sarkánál

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

– Régi lakossági igény volt, hogy a Bem tér gyalogosforgalmi kapcsolatain javítsunk. Ezért megújultak járdaszakaszok a téren, illetve új járda készült a tér északi oldalán. E program részeként készítettük el az új gyalogátkelőhely terveit a Dugonics utca csomópontnál – tájékoztatta lapunkat a fejlesztésekről Máthé-Tóth Péter, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete igazgatója. 

Hozzátette: a várakozó gyalogos észrevehetősége érdekében a jelenlegi parkolósáv területén félsziget jelleggel járdafelületet alakítanak ki, és ehhez kiemelt közvilágítás is járul. 

Jelenleg részleges parkolási tilalom van érvényben a munkaterület környezetében. Az új gyalogátkelőhely kialakításához a csomópont újra aszfaltozása is beletartozik, továbbá a látássérültek számára taktilis burkolati elemeket is beépítenek a járda szélénél.

A teljeskörű befejezést a nyári tanszünet végére tervezik.

 

