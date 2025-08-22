Új gyalogátkelőhely készül a Bem tér – Dugonics utca sarkánál

– Régi lakossági igény volt, hogy a Bem tér gyalogosforgalmi kapcsolatain javítsunk. Ezért megújultak járdaszakaszok a téren, illetve új járda készült a tér északi oldalán. E program részeként készítettük el az új gyalogátkelőhely terveit a Dugonics utca csomópontnál – tájékoztatta lapunkat a fejlesztésekről Máthé-Tóth Péter, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete igazgatója.

Hozzátette: a várakozó gyalogos észrevehetősége érdekében a jelenlegi parkolósáv területén félsziget jelleggel járdafelületet alakítanak ki, és ehhez kiemelt közvilágítás is járul.

Jelenleg részleges parkolási tilalom van érvényben a munkaterület környezetében. Az új gyalogátkelőhely kialakításához a csomópont újra aszfaltozása is beletartozik, továbbá a látássérültek számára taktilis burkolati elemeket is beépítenek a járda szélénél.

A teljeskörű befejezést a nyári tanszünet végére tervezik.