Természetfeletti
1 órája
Ufók jelentek meg Győrújbarát felett? - videó
Ufók Győrújbarát felett? Különös videót posztoltak a TikTok-on.
Közel negyven másodperces felvétel terjed a TikTok platformján, ahol a feltöltő ufókat vélt felfedezni. Izgalmak Győr-Moson-Sopronban, ufók Győrújbaráton, egy különös videóban. Tavaly is repülő csészealjakról írtunk, akkor Győr felett bukkant fel az azonosítatlan égi objektum.
Ufók Győrújbaráton?
Nézd meg te is a felvételt és döntsd el mit látsz:
2024.08.21. 21:05
Tényleg ufó lebegett Győr fölött? - fotó
