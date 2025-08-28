augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

29°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természetfeletti

1 órája

Ufók jelentek meg Győrújbarát felett? - videó

Címkék#ufó#Győrújbarát#videó

Ufók Győrújbarát felett? Különös videót posztoltak a TikTok-on.

Kisalföld.hu

Közel negyven másodperces felvétel terjed a TikTok platformján, ahol a feltöltő ufókat vélt felfedezni. Izgalmak Győr-Moson-Sopronban, ufók Győrújbaráton, egy különös videóban. Tavaly is repülő csészealjakról írtunk, akkor Győr felett bukkant fel az azonosítatlan égi objektum.

ufók győrújbaráton
Ufók Győrújbaráton? Különös felvétel látott napvilágot a TikTok-on. Forrás: pluto_.official999 TikTok oldala

Ufók Győrújbaráton?

Nézd meg te is a felvételt és döntsd el mit látsz:

@pluto_.official999 #ufo #ufosighting #truestory #fyyyyyyy #nekedbelegyen❤️ ♬ eredeti hang - pluto_.official999

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu