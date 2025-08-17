A kimlei önkéntesek új tűzoltókocsira gyűjtenek adományokat

Segítség kéréssel fordult Kimle Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete egy tűzoltó műszaki mentő gépjármű beszerzéséhez a közösség felé.

A tűzoltó járművet 16 ezer euróból vehetné meg az egyesület.

Fotó: Kimle Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

A tűzoltó gépjárművet lecserélnék

Az egyesület tájékoztatása szerint az 54 éves műszaki mentő gépjármű üzemben tartása a korából adódóan szinte megoldhatatlan feladattá vált, sajnos eljárt az idő a 2003 óta náluk szolgáló gépjármű felett. Ugyanakkor elérhetővé vált egy nagyon jó állapotú és felszereltségű osztrák tulajdonú gépjármű, amivel műszaki mentési, erdőtüzes és árvízi feladatok ellátását tudnák gyorsabban, hatékonyabban és üzembiztosan megoldani a falu lakóinak anyagi és életbiztonságának megóvása érdekében.

Ezért kérik a segítséget a 16.000 euro értékű gépjármű vételárának összegyűjtésében.

Aki segíteni tudja az egyesületet, az alábbi számlaszámon teheti meg:

Kimle Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 58600252-11233352 Duna Takarék Bank Zrt. Közlemény: Adomány tűzoltó autó beszerzéshez

A régi járművet értékesítik: egy darabka történelem

A régi tűzoltóautót veterán járműként szeretnék értékesíteni. Egy oldtimer csoportban hirdetik az 1972-es évjáratú, mindössze 30.000 kilométert futott Opel Blitz tűzoltóautót, amely jelenleg magyar okmányokkal rendelkezik, de a műszaki érvényessége lejárt, és ideiglenesen kivonták a forgalomból. 2500ccm soros hathengeres benzines motorral és orrszivattyúval szerelt változat, redőnyös rosenbauer felépítménnyel. Ez a jármű nem csupán műszaki ritkaság, hanem egyben egy darabka történelem is.

Az egyesület szíve szerint megőrizné, azonban egy fiatalabb, korszerűbb jármű beszerzése érdekében minden forintra szükségük van, így – fájó szívvel, de céltudatosan – értékesítését tervezik. Fontos számukra, hogy ne herdálják el, és olyan új tulajdonoshoz kerüljön, aki értékeli az autó különlegességét. Ezért első körben veterán járművek iránt érdeklődő körökből várnak korrekt ajánlatokat – akit érdekelne, az egyesületnél kaphat bővebb tájékoztatást.