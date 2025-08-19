Tűzijáték miért nem lesz a mosonmagyaróvári Szent István Napokon?

A Szent István Napok programját büngészve észrevettük: nem lesz tűzijáték és Szigetköz legnagyobb halászlevét sem kínálják az ünnepen. Miért?

Tűzijáték: Szent István Napokon ugyan nem, de a Nyárbúcsúztatón és Szilveszterkor megcsodálhatjuk (a felvételen).

Fotó: Kerekes István

A tűzijáték árát állatvédelemre fordítják

Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere érdeklődésünkre elmondta: idén elmarad a tűzijáték. Annak összegét állatvédelemre fordítják, mégpedig cicák ivartalanítására, hogy ne legyen kóbor macska a Lajta-parti városban.

Korábban hagyománya volt, hogy az alkalomra elkészült Szigetköz legnagyobb halászleve, hogy ezt idén miért nem kóstolhatjuk meg? A városvezető azt válaszolta, hogy egyrészt a fesztivál rövidsége miatt, másrészt az osztással merültek fel gondok, amit át kell gondolniuk.

Visszatérve a tűzijáték kérdésre. Szilveszterre viszont terveznek vele, mert akkor "egyébként is mindenki és mindenhol durrogtat".

Azonban a mosoni városrész sem marad tűzijáték nélkül: a Mosoni Polgári Kör augusztus 30-án szervezi meg Nyárbúcsúztató programját, melynek keretben lesz, sőt még máglyát is gyújtanak.