Tűzijáték miért nem lesz a mosonmagyaróvári Szent István Napokon?
Már hozzászoktunk, hogy tűzijáték színesíti a Szent István Napokat Mosonmagyaróváron. Utánajártunk miért marad el idén a tűzijáték, és miért nem készül el Szigetköz legnagyobb halászleve sem.
A Szent István Napok programját büngészve észrevettük: nem lesz tűzijáték és Szigetköz legnagyobb halászlevét sem kínálják az ünnepen. Miért?
A tűzijáték árát állatvédelemre fordítják
Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere érdeklődésünkre elmondta: idén elmarad a tűzijáték. Annak összegét állatvédelemre fordítják, mégpedig cicák ivartalanítására, hogy ne legyen kóbor macska a Lajta-parti városban.
Korábban hagyománya volt, hogy az alkalomra elkészült Szigetköz legnagyobb halászleve, hogy ezt idén miért nem kóstolhatjuk meg? A városvezető azt válaszolta, hogy egyrészt a fesztivál rövidsége miatt, másrészt az osztással merültek fel gondok, amit át kell gondolniuk.
Visszatérve a tűzijáték kérdésre. Szilveszterre viszont terveznek vele, mert akkor "egyébként is mindenki és mindenhol durrogtat".
Azonban a mosoni városrész sem marad tűzijáték nélkül: a Mosoni Polgári Kör augusztus 30-án szervezi meg Nyárbúcsúztató programját, melynek keretben lesz, sőt még máglyát is gyújtanak.