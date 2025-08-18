1 órája
Ezeken a helyszíneken csodálhatjuk a Balatonon a robbanó fényóriásokat
Augusztus 20-án a Balatonon is elkápráztatják a látogatókat az ünnepi tűzijátékok.
Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án a Balatonon. Mutatjuk a helyszínek listáját.
Tűzijáték a Balatonon
Alsóörs
augusztus 20. 22:00 – Sirály Park
Badacsony
augusztus 19. 21:00 – kikötő
Balatonberény
augusztus 20. 21:30 – zenés tűzijáték a parton
Balatonboglár
augusztus 19. 22:00
Balatonföldvár
augusztus 20. 21:30 – tűzijáték a parton
Balatonfüred
augusztus 20. 22:00 – Tagore-sétány
Balatonlelle
augusztus 20. 21:00
Balatonszemes
augusztus 20. 22:30
Balatonvilágos
augusztus 20. 21:00
Csopak
augusztus 20. 21:30 – strand
Fonyód
augusztus 20. 22.00 – hajóállomás
Gyenesdiás
augusztus 20. 20:00 – Diási Játékstrand
Keszthely
augusztus 20. 21:00 – Balaton-part
Szigliget
augusztus 20. 21:30 – strand
Siófok
augusztus 20. 22:00 – hajóállomás
Sümeg
augusztus 20. 21:30 – vár
Tihany
augusztus 20. 20:30 – fényfestés az apátság épületén, tűzijáték nem lesz
Zamárdi
augusztus 20. – 22:00 Strand Fesztivál