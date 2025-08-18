augusztus 18., hétfő

Tűzijáték

1 órája

Ezeken a helyszíneken csodálhatjuk a Balatonon a robbanó fényóriásokat

Címkék#tűzijáték part#Balatonfüred#lista

Augusztus 20-án a Balatonon is elkápráztatják a látogatókat az ünnepi tűzijátékok.

Kisalföld.hu

Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án a Balatonon. Mutatjuk a helyszínek listáját.

Fotó: Shutterstock

Tűzijáték a Balatonon

Alsóörs
augusztus 20. 22:00 – Sirály Park

Badacsony
augusztus 19. 21:00 – kikötő

Balatonberény
augusztus 20. 21:30 – zenés tűzijáték a parton

Balatonboglár
augusztus 19. 22:00

Balatonföldvár
augusztus 20. 21:30 – tűzijáték a parton

Balatonfüred
augusztus 20. 22:00 – Tagore-sétány

Balatonlelle
augusztus 20. 21:00

Balatonszemes
augusztus 20. 22:30

Balatonvilágos
augusztus 20. 21:00

Csopak
augusztus 20. 21:30 – strand

Fonyód
augusztus 20. 22.00 – hajóállomás

Gyenesdiás
augusztus 20. 20:00 – Diási Játékstrand

Keszthely
augusztus 20. 21:00 – Balaton-part

Szigliget
augusztus 20. 21:30 – strand

Siófok
augusztus 20. 22:00 – hajóállomás

Sümeg
augusztus 20. 21:30 – vár

Tihany
augusztus 20. 20:30 – fényfestés az apátság épületén, tűzijáték nem lesz

Zamárdi
augusztus 20. – 22:00 Strand Fesztivál

