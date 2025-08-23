Robbanó fénycsillagok az égen - Jó vagy rossz a tűzijáték?

Sokan félünk a tűzijátéktól, nemcsak az állatok, akik pánikszerűen menekülnek a robaj elől, hanem mi magunk is, akik titkon összerezzenünk, mintha a fény mögött mindig ott lapulna valami veszély.

Jó vagy rossz a tűzijáték?

Fotó: Shutterstock

Tűzijáték

A tűzijáték pénzbe kerül, sokba, és a rakéták percek alatt hamuvá válnak. Nincs maradandó értékük, nem épül belőlük híd vagy iskola, nem lesznek belőle könyvek vagy kenyér. Egy látványos illúzióért adunk ki borzalmas összegeket, melyek máskor hiányoznak a hétköznapokban. Könnyű azt mondani tehát, hogy kidobott pénz.

Így oszlik két társaságra a magyar ember. Azokra, akik szerint szükség van a robbanó tűzgömbökre, és azokra, akik szerint ez csak felesleges magamutogatás.

És mégis. Amikor feltűnik a fény és csillogó zuhatagként hullik alá az égre, minden fej egyszerre fordul felfelé. Megáll a beszéd, elnémul a vita, és rövid időre közösséggé válunk. Az eget bámulva mind azt érezzük, hogy milyen aprók és törékenyek vagyunk. A fények hamar kihunynak, de az a közös pillanat – amikor a sötétben együtt csodálkozunk rá valamire – talán mégis több, mint aminek elsőre tűnik.

Hadakozhatunk, hogy márpedig mi nem megyünk ki augusztus 20-án és nem támogatjuk a pénzpazarlást, de azért ahogy felmordul az égen az első tűzijáték, csak kiállunk az ablakba és megnézzük. Olyan ez, mint amikor hangosan elhúz felettünk egy repülőgép. Mindegy hány éves vagy, mit csinálsz éppen, egy pillanatra felnézel.

Ez a kettősség, a félelem és a pazarlás gondolata tehát szemben áll azzal a gyermeki, közös áhítattal, amely minden alkalommal magával ránt. A tűzijáték végülis olyan, mint maga az élet, zajos, drága, múlékony, de amíg tart, felfelé nézünk.