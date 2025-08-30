1 órája
Heteken belül már a második tűz - Újabb szelektív hulladékgyűjtő lángolt Győrben
Kapacitást dupláz a GYHG a Tarcsay Vilmos utcában a piacnál található szelektív hulladékgyűjtő szigeten Győrben. Ennek oka, hogy augusztus 28-án este sajnálatos módon leégett a Móricz Zsigmond rakpart 22. címnél lévő másik szelektív sziget, így az jelenleg nem használható.
Annak pótlását egy másik, közeli helyszínre tervezik, a hely kijelölése folyamatban van a tűz után.
Megelőzhetők a tűzesetek
– Az ellátás biztosítása érdekében megduplázzuk a közelben, a Tarcsay Vilmos úti piacnál lévő szelektív sziget műanyag és papírgyűjtő konténereinek kapacitását. Folyamatosan igénybe vehető az ugyancsak a közelben lévő, a Móricz Zsigmond rakpart – Sík Sándor utca kereszteződésénél a szelektív sziget is – tájékoztatta lapunkat Nagy Csaba, a GYHG igazgatója, aki arra kéri a lakosságot és a szelektív szigeteket használókat, hogy
a közterületi szelektív hulladékgyűjtő edényekbe a műanyag, a papír, a fém és az üveg csomagolóanyagokat helyezzék el. A rendeltetésszerű használattal megelőzhetőek az ilyen, egyébként jelentős anyagi kárral járó tűzesetek.
Nemrégen Révfaluban égett le egy szelektív hulladékgyűjtő sziget.