Tévesen hívták a tűzoltókat a titokzatos füst miatt Győr-Moson-Sopronban

Az elmúlt időszakban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási ügyeletére többször érkezett bejelentés miszerint nagy füstöt látnak a bejelentők, nem tudják van e valahol tűz - írta meg közleményében a katasztrófavédelem.

A melegködös szúnyoggyérítés füstjét látva rengetegen tárcsázzák a tűzoltók számát, mert azt hiszik tűz van valahol.

Fotó: Csapó Balázs

Tűz helyett csak szúnyoggyérítés

A bejelentéseknél bebizonyosodott, hogy a földi kémiai szúnyoggyérítésnél alkalmazott melegködös technológia füstjét vélték tűznek

A melegködös szúnyogirtás során egy vivőanyag hígítja a hatóanyagot, amelyből folyékony apró cseppek képződnek a levegőben, ezek a parányi szemcsék gyérítik a vérszívókat. A melegköd-képzése zajjal és nagy mennyiségű fehér, füstszerű anyag megjelenésével jár. Az eljárást szélcsendes időben, alkonyatkor, késő este, illetve kora hajnalban lehet alkalmazni.

Kérjük a lakosságot, hogy tájékozódjanak a szúnyoggyérítések időpontjairól! A katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítés heti programja minden hétfőn megjelenik a www.gyor.katasztrofavedelem.hu oldalon, a vármegyét érintő szúnyogirtások pedig a kisalfold.hu oldalára is felkerülnek.. Az önkormányzatok által szervezett gyérítési programról, a kezelés várható időpontjáról a városfenntartók és az önkormányzatok oldalain találhatóak információk.