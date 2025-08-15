augusztus 15., péntek

Mária névnap

Tűzesetek

1 órája

Tévesen hívták a tűzoltókat a titokzatos füst miatt Győr-Moson-Sopronban

Elképesztő mi áll a sok tévesen bejelentett tűz eset hátterében.

Kisalföld.hu

Az elmúlt időszakban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási ügyeletére többször érkezett bejelentés miszerint nagy füstöt látnak a bejelentők, nem tudják van e valahol tűz - írta meg közleményében a katasztrófavédelem.

A melegködös szúnyoggyérítés füstjét látva rengetegen tárcsázzák a tűzoltók számát.
A melegködös szúnyoggyérítés füstjét látva rengetegen tárcsázzák a tűzoltók számát, mert azt hiszik tűz van valahol.
Fotó: Csapó Balázs

Tűz helyett csak szúnyoggyérítés

A bejelentéseknél bebizonyosodott, hogy a földi kémiai szúnyoggyérítésnél alkalmazott melegködös technológia füstjét vélték tűznek

A melegködös szúnyogirtás  során egy vivőanyag hígítja a hatóanyagot, amelyből  folyékony apró cseppek képződnek a levegőben, ezek a parányi szemcsék gyérítik a vérszívókat. A melegköd-képzése zajjal és nagy mennyiségű fehér, füstszerű anyag megjelenésével jár. Az eljárást szélcsendes időben, alkonyatkor, késő este, illetve kora hajnalban lehet alkalmazni. 

Kérjük a lakosságot, hogy tájékozódjanak a szúnyoggyérítések időpontjairól! A katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítés heti programja minden hétfőn megjelenik a www.gyor.katasztrofavedelem.hu oldalon, a vármegyét érintő szúnyogirtások pedig a kisalfold.hu oldalára is felkerülnek.. Az önkormányzatok által szervezett gyérítési programról, a kezelés várható időpontjáról a városfenntartók és az önkormányzatok oldalain találhatóak információk.  

 

