Összefogással dolgoztak
1 órája
Megújult a markotabödögei trianoni emlékmű, sokan segítették a munkát
Összefogással és támogatással megújult Markotabödögén a trianoni emlékhely.
Megújult a trianoni emlékmű Markotabödögén. A község egyik legfontosabb emlékhelye a trianoni. A szobor patinás kőburkolatú talapzatra került és környezete is méltó a hely méltóságához. A kónyi székhelyű Stone Company vállalkozás támogatta a felújítást azzal, hogy a burkoláshoz szükséges, nemes mintázatú követ ingyen ajánlotta fel a falunak. Az önkormányzat köszöni mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult az emlékmű rendbetételéhez.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre