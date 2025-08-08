Megújult a markotabödögei trianoni emlékmű, sokan segítették a munkát

Megújult a trianoni emlékmű Markotabödögén. A község egyik legfontosabb emlékhelye a trianoni. A szobor patinás kőburkolatú talapzatra került és környezete is méltó a hely méltóságához. A kónyi székhelyű Stone Company vállalkozás támogatta a felújítást azzal, hogy a burkoláshoz szükséges, nemes mintázatú követ ingyen ajánlotta fel a falunak. Az önkormányzat köszöni mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult az emlékmű rendbetételéhez.