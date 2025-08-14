24 perce
Az Irigy Hónaljmirigy és a Groovehouse érkezik Óvár környékére
A XV. Levéli Veterántraktor Találkozó és Családi Napot péneken és szombaton szervezik meg. A traktorfelvonulás, szépségverseny mellett szakmai nap, számos program színesíti a rendezvényt.
Egy baráti beszélgetés hívta életre a térség egyik legnagyobb és színesebb fesztiválját, melyen évről-évre traktorok tucatjai vonulnak fel Levél utcáin. A program immár hagyományosan pénteken szakmai nappal indul. Szombaton pedig a traktorfelvonulás és szépségverseny mellett nem hiányozhat a főzőverseny sem.
A traktorfesztivál idei programja
A Május 1 liget és horgásztó környéke augusztus 15-én, pénteken 14 órától szakmai nap helyszíne, Ujhelyi Imrére emlékezve. Szakmai előadások lesznek a színpad melletti rendezvénysátorban az állattenyésztés globális kihívásairól, a fermentáció előnyeiről az állati takarmányozásban és a humán táplálkozásban, a kajszibarack termesztésről, a Horád-Hús Kft. történetéről.
A színpadon fellép:
17.30 Sztárvendég: BRANDNYÚL
18.30 Pulzus TSE - Mosonmagyaróvár Akrobatikus Rock and Roll
19.00 Haller Mazsorett - Mosonmagyaróvár
19.30 Ars Longa Theatrum zenés műsora
20.30 Sztárvendég: Irigy Hónaljmirigy
21.30 Roby&Adél
Szombaton is sok program várja a kilátogatókat
8.00 Az ÚJ KENYÉR megszentelése a katolikus templom előtt A kenyeret megáldja: Bodó Zoltán plébános, közreműködik a templom énekkara és hívei
8.00 Traktorok és traktorosok gyülekezője az Ujhelyi téren és a Fő utcán
9.00 Gyermek horgászverseny A részvétel ingyenes, jelentkezés 8.00 órától a Horgásztónál
9.00 Ünnepélyes megnyitó a mobil színpadon, az Ujhelyi téren Közreműködik: a Téti Ifjúsági Fúvószenekar
10.00 Traktorok felvonulása a község utcáin
A Május 1 ligetben:
10.00 Csodás Illatok Kavalkádja – XIII. Levéli Főzőverseny - több, mint 10 csapat, több, mint 10 finomság
10.30-tól: XV. Levéli Traktorkiállítás Traktorszépségverseny, Legidősebb traktor, Legjobb partner díj, Stark Tibor díj, Magyar traktor díj;
Kovácsműhely: Megyimori Pál Kimle, Tóth Tibor és Földes László Levél;
Tanulótraktor vezetés - gyerek és felnőtt is kipróbálhatja;
Kezes – lábas játszóház - Bíró Szabolcs nemzetközi hírű játékparkja
Séta traktorozás; GYÖK sarok: arcfestés, csillámtetkó, játékok, traktorrajzoló verseny, stb.; Óriás csúszda; Óriás kép: dugd be a fejed és fotózz!; Dekor és kerámia: agyagozás, korongozás
10.30 A Téti Ifjúsági Fúvószenekar a színpadon
11.00 Evezés a Horgásztavon a Levél Dragonnal
11.30 Gyermek horgászverseny eredményhirdetés
12.30 Jó ebédhez szól a nóta! - Greznár Zoltán és cigányzenekara
13.00 Traktoros ügyességi verseny - a Horgásztónál
14.00 Lovas kocsizás Robl Alajossal
15.00 Főzőverseny és traktoros díjak átadása
16.30 Az Államalapítás és az Új Kenyér Ünnepe Benne: Községi elismerések átadása, kenyérszegés Közreműködik a Levéli Nyugdíjas Egyesület és a 25 éves Heideboden énekkar
17.30 Óvári Gazdász Néptáncegyüttes és a Sárarany zenekar "Ha táncolsz, élsz ..., ha élsz, táncolsz." 18.00 Royal Kolibri TSE A mosonmagyaróvári Hip-hop tánciskola műsora 19.00 SziaLajos! „Felkészülni ez komoly lesz!”
21.00 Tűzijáték a Horgásztó felett
21.30 Sztárvendég: Groovehouse
22.30 Valaskó Ferenc - mulatós a javából! A felvidéki DAC mérkőzéseiről is ismert előadó műsora
23.30 Dj. Andrew - retro és új zenekkel