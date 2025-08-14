Az Irigy Hónaljmirigy és a Groovehouse érkezik Óvár környékére

Egy baráti beszélgetés hívta életre a térség egyik legnagyobb és színesebb fesztiválját, melyen évről-évre traktorok tucatjai vonulnak fel Levél utcáin. A program immár hagyományosan pénteken szakmai nappal indul. Szombaton pedig a traktorfelvonulás és szépségverseny mellett nem hiányozhat a főzőverseny sem.

Traktorfesztiválra vár Levél pénteken és szombaton

Fotó: Kisalföld-archívum

A traktorfesztivál idei programja

A Május 1 liget és horgásztó környéke augusztus 15-én, pénteken 14 órától szakmai nap helyszíne, Ujhelyi Imrére emlékezve. Szakmai előadások lesznek a színpad melletti rendezvénysátorban az állattenyésztés globális kihívásairól, a fermentáció előnyeiről az állati takarmányozásban és a humán táplálkozásban, a kajszibarack termesztésről, a Horád-Hús Kft. történetéről.

A színpadon fellép:

17.30 Sztárvendég: BRANDNYÚL

18.30 Pulzus TSE - Mosonmagyaróvár Akrobatikus Rock and Roll

19.00 Haller Mazsorett - Mosonmagyaróvár

19.30 Ars Longa Theatrum zenés műsora

20.30 Sztárvendég: Irigy Hónaljmirigy

21.30 Roby&Adél

Szombaton is sok program várja a kilátogatókat

8.00 Az ÚJ KENYÉR megszentelése a katolikus templom előtt A kenyeret megáldja: Bodó Zoltán plébános, közreműködik a templom énekkara és hívei

8.00 Traktorok és traktorosok gyülekezője az Ujhelyi téren és a Fő utcán

9.00 Gyermek horgászverseny A részvétel ingyenes, jelentkezés 8.00 órától a Horgásztónál

9.00 Ünnepélyes megnyitó a mobil színpadon, az Ujhelyi téren Közreműködik: a Téti Ifjúsági Fúvószenekar

10.00 Traktorok felvonulása a község utcáin

A Május 1 ligetben:

10.00 Csodás Illatok Kavalkádja – XIII. Levéli Főzőverseny - több, mint 10 csapat, több, mint 10 finomság

10.30-tól: XV. Levéli Traktorkiállítás Traktorszépségverseny, Legidősebb traktor, Legjobb partner díj, Stark Tibor díj, Magyar traktor díj;

Kovácsműhely: Megyimori Pál Kimle, Tóth Tibor és Földes László Levél;

Tanulótraktor vezetés - gyerek és felnőtt is kipróbálhatja;

Kezes – lábas játszóház - Bíró Szabolcs nemzetközi hírű játékparkja

Séta traktorozás; GYÖK sarok: arcfestés, csillámtetkó, játékok, traktorrajzoló verseny, stb.; Óriás csúszda; Óriás kép: dugd be a fejed és fotózz!; Dekor és kerámia: agyagozás, korongozás