Népszerű program

24 perce

Az Irigy Hónaljmirigy és a Groovehouse érkezik Óvár környékére

Címkék#GYÖK#Tanulótraktor#játékpark#irigy hónaljmirigy

A XV. Levéli Veterántraktor Találkozó és Családi Napot péneken és szombaton szervezik meg. A traktorfelvonulás, szépségverseny mellett szakmai nap, számos program színesíti a rendezvényt.

Kisalföld.hu

Egy baráti beszélgetés hívta életre a térség egyik legnagyobb és színesebb fesztiválját, melyen évről-évre traktorok tucatjai vonulnak fel Levél utcáin. A program immár hagyományosan pénteken szakmai nappal indul. Szombaton pedig a traktorfelvonulás és szépségverseny mellett nem hiányozhat a főzőverseny sem.

Traktorfesztiválra vár Levél pénteken és szombaton
Traktorfesztiválra vár Levél pénteken és szombaton
Fotó: Kisalföld-archívum

A traktorfesztivál idei programja

A Május 1 liget és horgásztó környéke augusztus 15-én, pénteken 14 órától szakmai nap helyszíne, Ujhelyi Imrére emlékezve. Szakmai előadások lesznek a színpad melletti rendezvénysátorban az állattenyésztés globális kihívásairól, a fermentáció előnyeiről az állati takarmányozásban és a humán táplálkozásban, a kajszibarack termesztésről, a Horád-Hús Kft. történetéről.

A színpadon fellép:

17.30 Sztárvendég: BRANDNYÚL 

18.30 Pulzus TSE - Mosonmagyaróvár Akrobatikus Rock and Roll 

19.00 Haller Mazsorett - Mosonmagyaróvár 

19.30 Ars Longa Theatrum zenés műsora 

20.30 Sztárvendég: Irigy Hónaljmirigy

21.30 Roby&Adél 

Szombaton is sok program várja a kilátogatókat

8.00 Az ÚJ KENYÉR megszentelése a katolikus templom előtt A kenyeret megáldja: Bodó Zoltán plébános, közreműködik a templom énekkara és hívei 

8.00 Traktorok és traktorosok gyülekezője az Ujhelyi téren és a Fő utcán 

9.00 Gyermek horgászverseny A részvétel ingyenes, jelentkezés 8.00 órától a Horgásztónál 

9.00 Ünnepélyes megnyitó a mobil színpadon, az Ujhelyi téren Közreműködik: a Téti Ifjúsági Fúvószenekar 

10.00 Traktorok felvonulása a község utcáin 

A Május 1 ligetben: 

10.00 Csodás Illatok Kavalkádja – XIII. Levéli Főzőverseny - több, mint 10 csapat, több, mint 10 finomság 

10.30-tól: XV. Levéli Traktorkiállítás Traktorszépségverseny, Legidősebb traktor, Legjobb partner díj, Stark Tibor díj, Magyar traktor díj; 

Kovácsműhely: Megyimori Pál Kimle, Tóth Tibor és Földes László Levél; 

Tanulótraktor vezetés - gyerek és felnőtt is kipróbálhatja; 

Kezes – lábas játszóház - Bíró Szabolcs nemzetközi hírű játékparkja 

Séta traktorozás; GYÖK sarok: arcfestés, csillámtetkó, játékok, traktorrajzoló verseny, stb.; Óriás csúszda; Óriás kép: dugd be a fejed és fotózz!; Dekor és kerámia: agyagozás, korongozás

10.30 A Téti Ifjúsági Fúvószenekar a színpadon 

11.00 Evezés a Horgásztavon a Levél Dragonnal 

11.30 Gyermek horgászverseny eredményhirdetés 

12.30 Jó ebédhez szól a nóta! - Greznár Zoltán és cigányzenekara 

13.00 Traktoros ügyességi verseny - a Horgásztónál

 14.00 Lovas kocsizás Robl Alajossal 

15.00 Főzőverseny és traktoros díjak átadása 

16.30 Az Államalapítás és az Új Kenyér Ünnepe Benne: Községi elismerések átadása, kenyérszegés Közreműködik a Levéli Nyugdíjas Egyesület és a 25 éves Heideboden énekkar 

17.30 Óvári Gazdász Néptáncegyüttes és a Sárarany zenekar "Ha táncolsz, élsz ..., ha élsz, táncolsz." 18.00 Royal Kolibri TSE A mosonmagyaróvári Hip-hop tánciskola műsora 19.00 SziaLajos! „Felkészülni ez komoly lesz!” 

21.00 Tűzijáték a Horgásztó felett 

21.30 Sztárvendég: Groovehouse 

22.30 Valaskó Ferenc - mulatós a javából! A felvidéki DAC mérkőzéseiről is ismert előadó műsora 

23.30 Dj. Andrew - retro és új zenekkel

 

