Életveszélyes vagánykodás - tragédiával is végződhetett volna az ugrás - videó

Olvasónktól kaptuk a felvételeket hétfőn este: három fiatal egymás után ugrott a Rába kettős hídról a vízbe. Az eset több egy gyerekes csínynél: tragédia is lehetett volna a poénnak szánt művelet vége.

Ugrottak a Rába kettős hídról, az esetből tragédia is lehetett volna, épp ezért mentők és tűzoltó is érkezett.

Fotó: Olvasó

A videót készítő hölgy éppen a Rába partján járt családjával, amikor tizenévesekből álló, feltehetőleg ukránul beszélő társaság sétált el előttük. A fiatalok a rézsűhöz mentek, kezüket belemártva megállapították, hogy megfelelő hőmérsékletű a folyó vize.

Tragédia történhetett volna

A szemtanúk érdeklődve követték az eseményeket: a gyerekek a hídra mentek, hárman megszabadultak néhány ruhadarabjuktól és egymás után a Rábába ugrottak. Nem sokon múlott, hogy az ott elhaladó motorcsónakba érkezzenek.

A kishajót irányító férfi hangosan parancsolta ki a vízből a renitenseket, akik kiúsztak, felkapták a ruháikat és elszaladtak a belváros felé - tudtuk meg olvasónktól.

A szemtanúk riasztották a hatóságokat, több mentő és tűzoltóautó is érkezett a helyszínre.

Nem ez az első ilyen eset Győrben: 2023-ban szintén egy háromtagú társaság ugrott. Akkor a Kossuth híd volt a kiindulópont, a trió a „Bundáskenyér" felkiáltás után vetette magát a Mosoni-Dunába. Néhány napja pedig egy Hollandiában vízbe ugró magyar kamionostól volt hangos a sajtó. A férfi őrült indokkal magyarázta tettét: állítása szerint hűsölni akart a Hollands Diep folyóban.

A folyók medre olyan tárgyakat rejthet, kiváltképpen a hidak környékén, amik életveszélyes sérülést okozhatnak, akár egy hordalékból fennakadt, termetesebb faág is felnyársalhatja a meggondolatlan, viccből ugrót.

A Kisalföld megkeresésére az Országos Mentőszolgálat megerősítette: valóban kivonultak a helyszínre, de onnan senkit nem kellett a kórházba szállítaniuk. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, cikkünket az eset kapcsán adott nyilatkozatukkal frissítjük.