augusztus 19., kedd

Huba névnap

25°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenetes felvételek

1 órája

Életveszélyes vagánykodás - tragédiával is végződhetett volna az ugrás - videó

Címkék#part#Rába Kettős Híd#életveszélyes#tragédia

Három fiatal ugrott a Rába vizébe a kettős hídról Győrben. Tűzoltó és mentők vonultak hétfőn este a helyszínre. Hajszálon múlott a tragédia.

Kisalföld.hu

Olvasónktól kaptuk a felvételeket hétfőn este: három fiatal egymás után ugrott a Rába kettős hídról a vízbe. Az eset több egy gyerekes csínynél: tragédia is lehetett volna a poénnak szánt művelet vége.

tragédia
Ugrottak a Rába kettős hídról, az esetből tragédia is lehetett volna, épp ezért mentők és tűzoltó is érkezett.
Fotó: Olvasó

A videót készítő hölgy éppen a Rába partján  járt családjával, amikor tizenévesekből álló, feltehetőleg ukránul beszélő társaság sétált el előttük. A fiatalok a rézsűhöz mentek, kezüket belemártva megállapították, hogy megfelelő hőmérsékletű a folyó vize. 

Tragédia történhetett volna

A szemtanúk érdeklődve követték az eseményeket: a gyerekek a hídra mentek, hárman megszabadultak néhány ruhadarabjuktól és egymás után a Rábába ugrottak. Nem sokon múlott, hogy az ott elhaladó motorcsónakba érkezzenek. 

A kishajót irányító férfi hangosan parancsolta ki a vízből a renitenseket, akik kiúsztak, felkapták a ruháikat és elszaladtak a belváros felé - tudtuk meg olvasónktól. 

A szemtanúk riasztották a hatóságokat, több mentő és tűzoltóautó is érkezett a helyszínre. 

Nem ez az első ilyen eset Győrben: 2023-ban szintén egy háromtagú társaság ugrott. Akkor a Kossuth híd volt a kiindulópont, a trió a „Bundáskenyér" felkiáltás után vetette magát a Mosoni-Dunába. Néhány napja pedig egy Hollandiában vízbe ugró magyar kamionostól volt hangos a sajtó. A férfi őrült indokkal magyarázta tettét: állítása szerint hűsölni akart a Hollands Diep folyóban.

A folyók medre olyan tárgyakat rejthet, kiváltképpen a hidak környékén, amik életveszélyes sérülést okozhatnak, akár egy hordalékból fennakadt, termetesebb faág is felnyársalhatja a meggondolatlan, viccből ugrót. 

A Kisalföld megkeresésére az Országos Mentőszolgálat megerősítette: valóban kivonultak a helyszínre, de onnan senkit nem kellett a kórházba szállítaniuk. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, cikkünket az eset kapcsán adott nyilatkozatukkal frissítjük. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu