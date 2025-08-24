augusztus 24., vasárnap

Trafiboxokat telepítenek a Rábaközben, mutatjuk, hogy melyik településekre

Címkék#Osli#trafibox#Gyopáros Alpár#Veszkény#Kapuvár

Sebességmérő dobozok kihelyezésére kap támogatást több rábaközi település is. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő sorolta, hogy melyik önkormányzatok.

Kisalföld.hu

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról tett ki bejegyzést, hogy több rábaközi település is trafibox kihelyezésére kap állami támogatást.

A politikus sorolta: Kapuvár, Farád, Osli és Veszkény a kedvezményezett.

"Csak óvatosan!" – figyelmezteti a járművezetőket Gyopáros Alpár.

A trafiboxok használatáról, hatékonyságáról itt írtunk korábban.

Rábaközi települések kapnak lehetőséget trafibox telepítésére. Fotó: Gyopáros Alpár közösségi olala

 

 

