Szabályosan az utakon!
1 órája
Trafiboxokat telepítenek a Rábaközben, mutatjuk, hogy melyik településekre
Sebességmérő dobozok kihelyezésére kap támogatást több rábaközi település is. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő sorolta, hogy melyik önkormányzatok.
Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról tett ki bejegyzést, hogy több rábaközi település is trafibox kihelyezésére kap állami támogatást.
A politikus sorolta: Kapuvár, Farád, Osli és Veszkény a kedvezményezett.
"Csak óvatosan!" – figyelmezteti a járművezetőket Gyopáros Alpár.
A trafiboxok használatáról, hatékonyságáról itt írtunk korábban.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre