Hatékonyak a trafiboxok, már több mint kétszázat telepítettek, megyénkben is van jó néhány, mutatjuk hol

Már több mint kétszáz trafiboxot telepítettek országszerte és a számuk egyre emelkedik. A www.vezess.hu internetes oldal az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kér adatokat a telepített sebességmérőkről. A tájékoztatóból kiderül, hogy a veszélyes útszakaszok biztonságosabbak általuk és a bírságok is nőnek. Jelenleg kétszázhat helyen működik traffibox hazánkban, kilencvennyolc településen.

A trafibox miatt csökken a sebesség, biztonságosabb az érintett útszakasz. Fotó: vezess.hu

Trafiboxok az utakon

A vezess.hu cikke kitér arra is, hogy nem mindegyik dobozban működik a sebességmérő. Emiatt trükkösnek is nevezhető, hiszen a járművezető ugyan látja az út szélén a mérőt, az viszont nem látható, hogy akkor éppen működik-e?

Vagyis, célszerűbb betartani a sebességhatárt.

Így válik biztonságosabbá egy-egy érintett útszakasz.

Ráadásul ezek a mérők mindkét irányba képesek figyelni.

„Tapasztalataink és a lakók visszajelzései alapján beváltak a kihelyezett Trafiboxok. Jelentősebb a sebességcsökkenés” - nyilatkozta a vezess.hu oldalnak Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere.

"Jól alakulnak" a bírságok is. Az ORFK tavaszi tájékoztatása szerint a gyorshajtásos bírságok száma és összege is emelkedett. „2024-ben az összes objektív felelősség alapján (beleértve a gyorshajtásokat is), valamint a Kkt. 20. §-ába tartozó sebességtúllépések miatt összesen 56 348 833 300 forint bírságot szabott ki a rendőrség” – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

Itt a teljes lista a dobozokról: