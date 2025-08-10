augusztus 10., vasárnap

Trükkös sebességmérők az utakon

30 perce

Hatékonyak a trafiboxok, már több mint kétszázat telepítettek, megyénkben is van jó néhány, mutatjuk hol

Címkék#sebességmérő#biztonság#trafibox#közlekedés#rendőrség#sebesség

Trükkös sebességmérők a trafiboxok. Hol mérnek, hol nem, ezért jobb, ha betartjuk a szabályokat. Egyre többet telepítenek és egyre több pénzt hoz a trafibox. Itt megtalálja a címlistát, hol helyezték ki a dobozokat. Vármegyénkben is van néhány darab.

Kisalföld.hu

Már több mint kétszáz trafiboxot telepítettek országszerte és a számuk egyre emelkedik. A www.vezess.hu internetes oldal az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kér adatokat a telepített sebességmérőkről. A tájékoztatóból kiderül, hogy a veszélyes útszakaszok biztonságosabbak általuk és a bírságok is nőnek. Jelenleg kétszázhat helyen működik traffibox hazánkban, kilencvennyolc településen. 

Egyre több trafibox működik Magyarországon. Hatékony eszköz.
A trafibox miatt csökken a sebesség, biztonságosabb az érintett útszakasz. Fotó: vezess.hu

Trafiboxok az utakon

A vezess.hu cikke kitér arra is, hogy nem mindegyik dobozban működik a sebességmérő. Emiatt trükkösnek is nevezhető, hiszen a járművezető ugyan látja az út szélén a mérőt, az viszont nem látható, hogy akkor éppen működik-e? 

  • Vagyis, célszerűbb betartani a sebességhatárt. 
  • Így válik biztonságosabbá egy-egy érintett útszakasz. 
  • Ráadásul ezek a mérők mindkét irányba képesek figyelni.

„Tapasztalataink és a lakók visszajelzései alapján beváltak a kihelyezett Trafiboxok. Jelentősebb a sebességcsökkenés” - nyilatkozta a vezess.hu oldalnak Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere.

"Jól alakulnak" a bírságok is. Az ORFK tavaszi tájékoztatása szerint a gyorshajtásos bírságok száma és összege is emelkedett. „2024-ben az összes objektív felelősség alapján (beleértve a gyorshajtásokat is), valamint a Kkt. 20. §-ába tartozó sebességtúllépések miatt összesen 56 348 833 300 forint bírságot szabott ki a rendőrség” – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. 

Itt a teljes lista a dobozokról:

HelységHelyszín
Kecskemét5. számú főút
SzalántaHunyadi János utca 23.
ÚjpetreKossuth Lajos utca 52.
BólyRákóczi Ferenc utca 15.
BólyAdy Endre utca 19.
BékéscsabaKolozsvári u. 24/1.
BékéscsabaLencsési út 61.
BékéscsabaDobozi út 85.
GyulaTemesvári út 194.
MiskolcKiss Ernő utca 1.
SajóbábonyIpari parkhoz vezető út
SajóbábonyVörösmarty út folytatása
Budapest II. kerület1023 Árpád fejedelem utca
Budapest II. kerület1025 Zöldlomb utca 24
Budapest II. kerület1025 Törökvész út 31.
Budapest II. kerület1025 Kapy utca 40/b
Budapest II. kerület1028 Hidegkúti út 128
Budapest II. kerület1029 Máriaremetei út 132.
Budapest II. kerület1029 Nagykovácsi út 4.
Budapest II. kerületHűvösvölgyi út 143.
Budapest II. kerületBudakeszi út 51.
Budapest III. kerületBatthyány u. a Madzsar J. utcánál
Budapest III. kerületBatthyány utca a Pünkösdfürdő utcánál
Budapest III. kerületRákóczi utca 1.
Budapest III. kerületSzentendrei út 95.
Budapest III. kerületBécsi úton a Váradi utcánál
Budapest III. kerületBécsi úton a Vörösvári útnál
Budapest III. kerületNánási út Vitorla utcánál
Budapest III. kerületKirályok útja 170.
Budapest XI. kerületSasadi út 55.
Budapest XI. kerületGazdagréti út ‒ Angyalka utcánál
Budapest XI. kerületHunyadi Mátyás út 57.
Budapest XI. kerületTétényi út 117.
Budapest XV. kerületSzentmihályi út 17.
Budapest XV. kerületSzentmihályi út, Sárfű utcánál
Budapest XV. kerületDrégelyvár utca 57‒63.
Budapest XV. kerületBánkút utca 49.
Budapest XX. kerületMártírok útja a Szigligeti utcánál
Budapest XX. kerületNagysándor József utca Fás utcánál
Budapest XX. kerületHelsinki úton a Kossuth utca környékén
SzegedGábor Áron utca 65.
SzegedMátyás Tér 18.
SzegedDerkovits fasor 24.
SzegedFő fasor 113.
SzegedSzerb utca 182.
SzegedSzerb utca 26.
SzegedBudai Nagy Antal utca  101.
SzegedFelső Tisza-part 25.
SzegedVinkler László út 32.
SzegedKeresztöltés utca 20/a
IváncsaFő utca 61.
IváncsaHunyadi utca 235.
FertőbozFő utca 69.
FertőhomokAkác utca 72.
FertőszentmiklósÚjtelep utca 12.
FertőszentmiklósVadász utca 14.
FertőszentmiklósRákóczi utca 71.
GyőrBárka utca ‒ Víztükör utca kereszteződése
HegykőKossuth Lajos utca 99.
MezőörsFő út 10.
MezőörsFő út 93.
FertőszéplakSoproni utca 16.
FertőszéplakNagy Lajos utca 16.
FertőszéplakPetőfi Sándor utca 25.
Mosonmagyaróvár Tűzliliom utca 59.
Mosonmagyaróvár Fertősor 56.
Mosonmagyaróvár Károly út 44.
GönyűBajcsy-Zsilinszky utca 3.
GönyűBajcsy-Zsilinszky utca 54.
BerettyóújfaluHonvéd utca 10.
DebrecenSzabó Kálmán utca 20.
DebrecenBudai Nagy Antal utca 140
DebrecenMák utca 12.
DebrecenSillye Gábor utca 45.
DebrecenTöhötöm utca 40.
DebrecenVezér utca 22.
DebrecenTócópart utca 32.
EgerVécseyvölgy u. 84.
HatvanHorváth Mihály út 4.
EgerMindszenty Gedeon u. 43.
JászberényKossuth Lajos út 87.
RákóczifalvaSzent László király út 56.
SzolnokKertész utca 79.
Cserkeszőlő44. számú főút
NyergesújfaluKossuth Lajos út 224.
TataMájus 1. út  ‒ Nagykert utca kereszteződésnél
OroszlányMindszenti út 2122/195. hrsz.
OroszlányKecskédi út 100.
SzomorBajnai utca 5.
SzomorHegyalja utca 52.
KörnyeAlkotmány út 5. szám 
KörnyeBeloiannisz út 131.
Bátonyterenye21-es sz. főút
AlsónémediHaraszti út 6. hrsz.
CeglédKossuth Ferenc utca 10
DunakesziFő út ‒ Iskola utca kereszteződés
DömsödTassi út 25.
Gödöllő3-as számú főút
IkladSzabadság út 3/c
IkladSzabadság út ‒ Ötikerházak utca krtsz.
MaglódSugár utca 32.
TörökbálintGéza fejedelem utca – Szegfű utca kereszteződés
TörökbálintSzent István utca 60.
TörökbálintKazinczy Ferenc utca 95.
TörökbálintKinizsi Pál utca 15.
TörökbálintHegyalja utca 56.
TörökbálintBajcsy-Zsilinszky utca 62.
TörökbálintBajcsy-Zsilinszky utca ‒ Kerekdomb kereszteződés
ÜllőZsaróka út 8.
ÜllőPesti utca 191.
ÜllőÓcsai út 81.
SzázhalombattaFogoly utca 45.
SzázhalombattaErkel Ferenc körút 42.
SzázhalombattaErkel Ferenc körút – Bólyai János utca kereszteződésénél 
SzázhalombattaVasút utca 58.
DabasVörösmarty utca 47.
DabasInárcsi út 11.
DabasSzent János út 39.
DabasSzent János út 281.
DabasSzent István út 113.
ZsámbékMányi út 50.
BudakesziFő utca 102.
BudakesziMárity László utca hrsz.: 2414
PiliscsabaMagdolna völgye
PilisszentkeresztDobogókői út 16.
Diósd (Érd) Szabadság út 100
Diósd (Érd) Homokbánya utca 74.
DiósdPetőfi Sándor utca 38.                                                    
Vecsés (Monor)Fő út 9.
Vecsés (Monor)Dózsa György út 52.
Vecsés (Monor)Széchenyi út 77.
Vecsés (Monor)Baross Gábor utca ‒ Ady Endre út kereszteződés
Visegrád11-es számú főút 38+700 kmsz.
Visegrád11-es számú főút 44+410 kmsz.
VisegrádVisegrád, Mátyás király utca 59.
SolymárTerstyánszky Ödön utca
PilisvörösvárBécsi út
PilisvörösvárSzabadság út 25.
PilisvörösvárCsobánkai utca ‒ Báthory utca
PilisszentivánSzabadság út 25.
PilisszentivánSzabadság út 204.
Remeteszőlős11104-es számú út 11+185 kmsz.
Nagykovácsi11104-es út 14+008 kmsz.
SolymárRózsika utca
CeglédBudai út 102.
BudaörsBaross utca 4147 hrsz.
BudaörsFarkasréti út 65.
BiatorbágyFő út
BiatorbágySzily Kálmán utca 49.
PátyTelki út ‒ Hunyadi utca kereszteződése
PátyZsámbéki út
KaposvárKaposfüredi út 52.
KaposvárKaposfüredi út 219.
SiófokBajcsy-Zs. út 172.
KaposvárGuba Sándor utca 40.
KaposvárGalagonya u. 1.
KaposvárEgyenesi u. 89.
KaposvárPécsi utca 267.
LevelekJózsef Attila utca 39.
NyírbátorGyulaji u. 113.
NyírbátorPócsi u. 107.
NyírbátorSóhordó u.
NyírbátorÁrpád u. 48.
NyírbátorCsászári u. 65.
NyíregyházaSzegfű utca 6.
ÚjfehértóNyíregyházi út 78.
PaksCecei út 27.
Sárvár84 számú főút 8451 főút
Szombathely86-os, 87-es számú főútvonalak közös szakaszán 
Szombathely8721. számú úton, az 1 km + 256 méterszelvénynél
SzombathelyKülső-Zanati út 29/B
SzombathelyKülső-Zanati út 152.
SárvárRákóczi Ferenc utca 15.
Pinkamindszent8607. számú úton
Alsóörs71. sz. főút 31 km+638 m
Badacsonytördemic71. sz. főút 81 km + 556 m
Balatonakali71. sz. főút 54 km+452 m
FarkasgyepűPetőfi Sándor utca 42.
GyulafirátótZirci út 89.
HárskútSzemerei utca 29.
Inota8. sz. főút 23 km + 170 méter
KapolcsKossuth utca 21.
KirályszentistvánFő utca 49. 
MonostorapátiPetőfi u. 81.
NemesvámosKossuth Lajos utca 321.
PápaSomlai utca 33.
PápaGyirmóti utca 38
PápaGróf utca 8.
Szigliget 71. sz. főút 86 km + 335 méter
TapolcaKeszthelyi út
TapolcaSümegi út 33.
TapolcaJózsef Attila utca 60.
TapolcaJuhász Gyula utca
UzsaErdésztelep 14. sz.
VárpalotaTési út 9.
Zánka71. sz. főút 56 km + 920 m
Zánka71. sz. főút 56 km + 920 m
BalatonalmádiVeszprémi út 137.
DákaDózsa György út 95.
Csopak73-as út 2 km + 920 m
Csopak73-as út 3 km + 790 m
VárpalotaPéti út 73.
NagykanizsaTeleki utca 60.
NagykanizsaBalatoni út 7.
ZalaegerszegBelső elkerülő út
Zalaegerszeg7401 számú út 4+000 kmsz.

 

 

