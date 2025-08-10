Tegnap, 12:41
Hatékonyak a trafiboxok, már több mint kétszázat telepítettek, megyénkben is van jó néhány, mutatjuk hol
Trükkös sebességmérők a trafiboxok. Hol mérnek, hol nem, ezért jobb, ha betartjuk a szabályokat. Egyre többet telepítenek és egyre több pénzt hoz a trafibox. Itt megtalálja a címlistát, hol helyezték ki a dobozokat. Vármegyénkben is van néhány darab.
Már több mint kétszáz trafiboxot telepítettek országszerte és a számuk egyre emelkedik. A www.vezess.hu internetes oldal az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kér adatokat a telepített sebességmérőkről. A tájékoztatóból kiderül, hogy a veszélyes útszakaszok biztonságosabbak általuk és a bírságok is nőnek. Jelenleg kétszázhat helyen működik traffibox hazánkban, kilencvennyolc településen.
Trafiboxok az utakon
A vezess.hu cikke kitér arra is, hogy nem mindegyik dobozban működik a sebességmérő. Emiatt trükkösnek is nevezhető, hiszen a járművezető ugyan látja az út szélén a mérőt, az viszont nem látható, hogy akkor éppen működik-e?
- Vagyis, célszerűbb betartani a sebességhatárt.
- Így válik biztonságosabbá egy-egy érintett útszakasz.
- Ráadásul ezek a mérők mindkét irányba képesek figyelni.
„Tapasztalataink és a lakók visszajelzései alapján beváltak a kihelyezett Trafiboxok. Jelentősebb a sebességcsökkenés” - nyilatkozta a vezess.hu oldalnak Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere.
"Jól alakulnak" a bírságok is. Az ORFK tavaszi tájékoztatása szerint a gyorshajtásos bírságok száma és összege is emelkedett. „2024-ben az összes objektív felelősség alapján (beleértve a gyorshajtásokat is), valamint a Kkt. 20. §-ába tartozó sebességtúllépések miatt összesen 56 348 833 300 forint bírságot szabott ki a rendőrség” – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.
Itt a teljes lista a dobozokról:
|Helység
|Helyszín
|Kecskemét
|5. számú főút
|Szalánta
|Hunyadi János utca 23.
|Újpetre
|Kossuth Lajos utca 52.
|Bóly
|Rákóczi Ferenc utca 15.
|Bóly
|Ady Endre utca 19.
|Békéscsaba
|Kolozsvári u. 24/1.
|Békéscsaba
|Lencsési út 61.
|Békéscsaba
|Dobozi út 85.
|Gyula
|Temesvári út 194.
|Miskolc
|Kiss Ernő utca 1.
|Sajóbábony
|Ipari parkhoz vezető út
|Sajóbábony
|Vörösmarty út folytatása
|Budapest II. kerület
|1023 Árpád fejedelem utca
|Budapest II. kerület
|1025 Zöldlomb utca 24
|Budapest II. kerület
|1025 Törökvész út 31.
|Budapest II. kerület
|1025 Kapy utca 40/b
|Budapest II. kerület
|1028 Hidegkúti út 128
|Budapest II. kerület
|1029 Máriaremetei út 132.
|Budapest II. kerület
|1029 Nagykovácsi út 4.
|Budapest II. kerület
|Hűvösvölgyi út 143.
|Budapest II. kerület
|Budakeszi út 51.
|Budapest III. kerület
|Batthyány u. a Madzsar J. utcánál
|Budapest III. kerület
|Batthyány utca a Pünkösdfürdő utcánál
|Budapest III. kerület
|Rákóczi utca 1.
|Budapest III. kerület
|Szentendrei út 95.
|Budapest III. kerület
|Bécsi úton a Váradi utcánál
|Budapest III. kerület
|Bécsi úton a Vörösvári útnál
|Budapest III. kerület
|Nánási út Vitorla utcánál
|Budapest III. kerület
|Királyok útja 170.
|Budapest XI. kerület
|Sasadi út 55.
|Budapest XI. kerület
|Gazdagréti út ‒ Angyalka utcánál
|Budapest XI. kerület
|Hunyadi Mátyás út 57.
|Budapest XI. kerület
|Tétényi út 117.
|Budapest XV. kerület
|Szentmihályi út 17.
|Budapest XV. kerület
|Szentmihályi út, Sárfű utcánál
|Budapest XV. kerület
|Drégelyvár utca 57‒63.
|Budapest XV. kerület
|Bánkút utca 49.
|Budapest XX. kerület
|Mártírok útja a Szigligeti utcánál
|Budapest XX. kerület
|Nagysándor József utca Fás utcánál
|Budapest XX. kerület
|Helsinki úton a Kossuth utca környékén
|Szeged
|Gábor Áron utca 65.
|Szeged
|Mátyás Tér 18.
|Szeged
|Derkovits fasor 24.
|Szeged
|Fő fasor 113.
|Szeged
|Szerb utca 182.
|Szeged
|Szerb utca 26.
|Szeged
|Budai Nagy Antal utca 101.
|Szeged
|Felső Tisza-part 25.
|Szeged
|Vinkler László út 32.
|Szeged
|Keresztöltés utca 20/a
|Iváncsa
|Fő utca 61.
|Iváncsa
|Hunyadi utca 235.
|Fertőboz
|Fő utca 69.
|Fertőhomok
|Akác utca 72.
|Fertőszentmiklós
|Újtelep utca 12.
|Fertőszentmiklós
|Vadász utca 14.
|Fertőszentmiklós
|Rákóczi utca 71.
|Győr
|Bárka utca ‒ Víztükör utca kereszteződése
|Hegykő
|Kossuth Lajos utca 99.
|Mezőörs
|Fő út 10.
|Mezőörs
|Fő út 93.
|Fertőszéplak
|Soproni utca 16.
|Fertőszéplak
|Nagy Lajos utca 16.
|Fertőszéplak
|Petőfi Sándor utca 25.
|Mosonmagyaróvár
|Tűzliliom utca 59.
|Mosonmagyaróvár
|Fertősor 56.
|Mosonmagyaróvár
|Károly út 44.
|Gönyű
|Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
|Gönyű
|Bajcsy-Zsilinszky utca 54.
|Berettyóújfalu
|Honvéd utca 10.
|Debrecen
|Szabó Kálmán utca 20.
|Debrecen
|Budai Nagy Antal utca 140
|Debrecen
|Mák utca 12.
|Debrecen
|Sillye Gábor utca 45.
|Debrecen
|Töhötöm utca 40.
|Debrecen
|Vezér utca 22.
|Debrecen
|Tócópart utca 32.
|Eger
|Vécseyvölgy u. 84.
|Hatvan
|Horváth Mihály út 4.
|Eger
|Mindszenty Gedeon u. 43.
|Jászberény
|Kossuth Lajos út 87.
|Rákóczifalva
|Szent László király út 56.
|Szolnok
|Kertész utca 79.
|Cserkeszőlő
|44. számú főút
|Nyergesújfalu
|Kossuth Lajos út 224.
|Tata
|Május 1. út ‒ Nagykert utca kereszteződésnél
|Oroszlány
|Mindszenti út 2122/195. hrsz.
|Oroszlány
|Kecskédi út 100.
|Szomor
|Bajnai utca 5.
|Szomor
|Hegyalja utca 52.
|Környe
|Alkotmány út 5. szám
|Környe
|Beloiannisz út 131.
|Bátonyterenye
|21-es sz. főút
|Alsónémedi
|Haraszti út 6. hrsz.
|Cegléd
|Kossuth Ferenc utca 10
|Dunakeszi
|Fő út ‒ Iskola utca kereszteződés
|Dömsöd
|Tassi út 25.
|Gödöllő
|3-as számú főút
|Iklad
|Szabadság út 3/c
|Iklad
|Szabadság út ‒ Ötikerházak utca krtsz.
|Maglód
|Sugár utca 32.
|Törökbálint
|Géza fejedelem utca – Szegfű utca kereszteződés
|Törökbálint
|Szent István utca 60.
|Törökbálint
|Kazinczy Ferenc utca 95.
|Törökbálint
|Kinizsi Pál utca 15.
|Törökbálint
|Hegyalja utca 56.
|Törökbálint
|Bajcsy-Zsilinszky utca 62.
|Törökbálint
|Bajcsy-Zsilinszky utca ‒ Kerekdomb kereszteződés
|Üllő
|Zsaróka út 8.
|Üllő
|Pesti utca 191.
|Üllő
|Ócsai út 81.
|Százhalombatta
|Fogoly utca 45.
|Százhalombatta
|Erkel Ferenc körút 42.
|Százhalombatta
|Erkel Ferenc körút – Bólyai János utca kereszteződésénél
|Százhalombatta
|Vasút utca 58.
|Dabas
|Vörösmarty utca 47.
|Dabas
|Inárcsi út 11.
|Dabas
|Szent János út 39.
|Dabas
|Szent János út 281.
|Dabas
|Szent István út 113.
|Zsámbék
|Mányi út 50.
|Budakeszi
|Fő utca 102.
|Budakeszi
|Márity László utca hrsz.: 2414
|Piliscsaba
|Magdolna völgye
|Pilisszentkereszt
|Dobogókői út 16.
|Diósd (Érd)
|Szabadság út 100
|Diósd (Érd)
|Homokbánya utca 74.
|Diósd
|Petőfi Sándor utca 38.
|Vecsés (Monor)
|Fő út 9.
|Vecsés (Monor)
|Dózsa György út 52.
|Vecsés (Monor)
|Széchenyi út 77.
|Vecsés (Monor)
|Baross Gábor utca ‒ Ady Endre út kereszteződés
|Visegrád
|11-es számú főút 38+700 kmsz.
|Visegrád
|11-es számú főút 44+410 kmsz.
|Visegrád
|Visegrád, Mátyás király utca 59.
|Solymár
|Terstyánszky Ödön utca
|Pilisvörösvár
|Bécsi út
|Pilisvörösvár
|Szabadság út 25.
|Pilisvörösvár
|Csobánkai utca ‒ Báthory utca
|Pilisszentiván
|Szabadság út 25.
|Pilisszentiván
|Szabadság út 204.
|Remeteszőlős
|11104-es számú út 11+185 kmsz.
|Nagykovácsi
|11104-es út 14+008 kmsz.
|Solymár
|Rózsika utca
|Cegléd
|Budai út 102.
|Budaörs
|Baross utca 4147 hrsz.
|Budaörs
|Farkasréti út 65.
|Biatorbágy
|Fő út
|Biatorbágy
|Szily Kálmán utca 49.
|Páty
|Telki út ‒ Hunyadi utca kereszteződése
|Páty
|Zsámbéki út
|Kaposvár
|Kaposfüredi út 52.
|Kaposvár
|Kaposfüredi út 219.
|Siófok
|Bajcsy-Zs. út 172.
|Kaposvár
|Guba Sándor utca 40.
|Kaposvár
|Galagonya u. 1.
|Kaposvár
|Egyenesi u. 89.
|Kaposvár
|Pécsi utca 267.
|Levelek
|József Attila utca 39.
|Nyírbátor
|Gyulaji u. 113.
|Nyírbátor
|Pócsi u. 107.
|Nyírbátor
|Sóhordó u.
|Nyírbátor
|Árpád u. 48.
|Nyírbátor
|Császári u. 65.
|Nyíregyháza
|Szegfű utca 6.
|Újfehértó
|Nyíregyházi út 78.
|Paks
|Cecei út 27.
|Sárvár
|84 számú főút 8451 főút
|Szombathely
|86-os, 87-es számú főútvonalak közös szakaszán
|Szombathely
|8721. számú úton, az 1 km + 256 méterszelvénynél
|Szombathely
|Külső-Zanati út 29/B
|Szombathely
|Külső-Zanati út 152.
|Sárvár
|Rákóczi Ferenc utca 15.
|Pinkamindszent
|8607. számú úton
|Alsóörs
|71. sz. főút 31 km+638 m
|Badacsonytördemic
|71. sz. főút 81 km + 556 m
|Balatonakali
|71. sz. főút 54 km+452 m
|Farkasgyepű
|Petőfi Sándor utca 42.
|Gyulafirátót
|Zirci út 89.
|Hárskút
|Szemerei utca 29.
|Inota
|8. sz. főút 23 km + 170 méter
|Kapolcs
|Kossuth utca 21.
|Királyszentistván
|Fő utca 49.
|Monostorapáti
|Petőfi u. 81.
|Nemesvámos
|Kossuth Lajos utca 321.
|Pápa
|Somlai utca 33.
|Pápa
|Gyirmóti utca 38
|Pápa
|Gróf utca 8.
|Szigliget
|71. sz. főút 86 km + 335 méter
|Tapolca
|Keszthelyi út
|Tapolca
|Sümegi út 33.
|Tapolca
|József Attila utca 60.
|Tapolca
|Juhász Gyula utca
|Uzsa
|Erdésztelep 14. sz.
|Várpalota
|Tési út 9.
|Zánka
|71. sz. főút 56 km + 920 m
|Zánka
|71. sz. főút 56 km + 920 m
|Balatonalmádi
|Veszprémi út 137.
|Dáka
|Dózsa György út 95.
|Csopak
|73-as út 2 km + 920 m
|Csopak
|73-as út 3 km + 790 m
|Várpalota
|Péti út 73.
|Nagykanizsa
|Teleki utca 60.
|Nagykanizsa
|Balatoni út 7.
|Zalaegerszeg
|Belső elkerülő út
|Zalaegerszeg
|7401 számú út 4+000 kmsz.