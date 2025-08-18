augusztus 18., hétfő

Soproni Sörnapok

35 perce

Fergetegesre sikerült a Soproni Sörnapok harmadik napja is - galéria, videó

Címkék#Soproni Sörnapok#történelmi belváros#Sopron

A Soproni Sörnapok harmadik napja ismét bebizonyította, hogy a rendezvény nemcsak a sörkedvelőknek, hanem a történelmi terek, a kultúra és a jó hangulat szerelmeseinek is kihagyhatatlan program.

Varga Henrietta

Már a délutáni órákban benépesült a belváros, hiszen a szervezők változatos és színes programokkal várták az érdeklődőket. Először történelmi sétára indulhattak, ahol a látogatók a királyi város hangulatos utcáin barangolva a korona nyomába eredhettek. 

történelmi
A történelmi belvárosban három napon át a zenéé volt a főszerep. Fotó: Rombai Peter

Történelmi helyszínen utcabál

Ezt követően igazi intellektuális csemege várta a közönséget. Dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója izgalmas beszélgetésen mesélt a részegség történetéről, amely több tízezer évet ölel fel. A beszélgetést Östör Dominik vezette, aki gördülékenyen terelte a közönséget a téma mélyebb rétegei felé.

Nézze meg képgalériánkat: 

Fergetegesre sikerült a Soproni Sörnapok harmadik napja is

Fotók: Rombai Péter

Ahogy leszállt az este, a Fő tér színpadáé lett a főszerep. Először a helyi zenészekből álló Wonder Models, majd Nagy Bogi varázsolta el közönséget könnyed, mégis lendületes előadásával. Az est fénypontja azonban az Első Emelet fergeteges koncertje volt: a legendás zenekar klasszikus dalaival – köztük a Kutyavilág és az Állj vagy lövök! – felejthetetlen élményt adott a rajongóknak, akik együtt énekelték a refréneket.

A Soproni Sörnapok harmadik napja tehát a múlt és a jelen, a kultúra és a szórakozás harmonikus találkozását nyújtotta, amely méltán vonzott újra tömegeket a belváros szívébe.

Nézze meg videónkat:

