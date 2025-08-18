2 órája
Fergetegesre sikerült a Soproni Sörnapok harmadik napja is - galéria, videó
A Soproni Sörnapok harmadik napja ismét bebizonyította, hogy a rendezvény nemcsak a sörkedvelőknek, hanem a történelmi terek, a kultúra és a jó hangulat szerelmeseinek is kihagyhatatlan program.
Már a délutáni órákban benépesült a belváros, hiszen a szervezők változatos és színes programokkal várták az érdeklődőket. Először történelmi sétára indulhattak, ahol a látogatók a királyi város hangulatos utcáin barangolva a korona nyomába eredhettek.
Történelmi helyszínen utcabál
Ezt követően igazi intellektuális csemege várta a közönséget. Dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója izgalmas beszélgetésen mesélt a részegség történetéről, amely több tízezer évet ölel fel. A beszélgetést Östör Dominik vezette, aki gördülékenyen terelte a közönséget a téma mélyebb rétegei felé.
Nézze meg képgalériánkat:
Fergetegesre sikerült a Soproni Sörnapok harmadik napja isFotók: Rombai Péter
Ahogy leszállt az este, a Fő tér színpadáé lett a főszerep. Először a helyi zenészekből álló Wonder Models, majd Nagy Bogi varázsolta el közönséget könnyed, mégis lendületes előadásával. Az est fénypontja azonban az Első Emelet fergeteges koncertje volt: a legendás zenekar klasszikus dalaival – köztük a Kutyavilág és az Állj vagy lövök! – felejthetetlen élményt adott a rajongóknak, akik együtt énekelték a refréneket.
A Soproni Sörnapok harmadik napja tehát a múlt és a jelen, a kultúra és a szórakozás harmonikus találkozását nyújtotta, amely méltán vonzott újra tömegeket a belváros szívébe.
Nézze meg videónkat: