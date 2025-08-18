Fergetegesre sikerült a Soproni Sörnapok harmadik napja is - galéria, videó

Már a délutáni órákban benépesült a belváros, hiszen a szervezők változatos és színes programokkal várták az érdeklődőket. Először történelmi sétára indulhattak, ahol a látogatók a királyi város hangulatos utcáin barangolva a korona nyomába eredhettek.

A történelmi belvárosban három napon át a zenéé volt a főszerep. Fotó: Rombai Peter

Történelmi helyszínen utcabál

Ezt követően igazi intellektuális csemege várta a közönséget. Dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója izgalmas beszélgetésen mesélt a részegség történetéről, amely több tízezer évet ölel fel. A beszélgetést Östör Dominik vezette, aki gördülékenyen terelte a közönséget a téma mélyebb rétegei felé.

