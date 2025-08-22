augusztus 22., péntek

Több parkolót is lezárnak a hétvégén Győrben

Címkék#parkoló#Győr#lezárás

A győri Széchenyi István Egyetem környékén rendezvény miatt több parkolót lezárnak a hétvégén.

Több parkolót is lezárnak a hétvégén Győrben

Fotó: Adorjan Andras

Rendezvény miatt augusztus 23. (szombat) 8 és 13 óra között lezárják a Vásárhelyi Pál utca egy szakaszát, a Széchenyi István Egyetem Multifunkciós épülete és a Hegedűs Gyula Kollégium mögötti területet, valamint a Mobilis Interaktív Élményközpont és a K4 kollégium közötti területet. Ebben az időszakaszban a kollégiumok mögötti parkolóhelyek sem lesznek megközelíthetőek. A hétvége során emellett az egyetem Kosárlabda Edzőcsarnoka előtti parkolóhelyeket sem lehet majd használni augusztus 24. (vasárnap) 20 óráig. 

 

