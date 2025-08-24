augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden csepp számít

3 órája

Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopron szerte

Címkék#Művelődési Ház#Magyar Vöröskereszt#Győr-Moson-Sopron

Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – Mutatjuk a pontos helyszíneket.

Kisalföld.hu
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopron szerte

Forrás: Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete

Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) augusztus 25. 07:00 - 15:30

Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) augusztus 25. 08:00 - 13:30

Nagycenk, Nagycenk Polgármesteri Hivatal (Gyár utca 2) augusztus 25. 15:30 - 18:30

Bezenye, Bezenye, Művelődési Ház (Szabadság u. 52.) augusztus 25. 16:00 - 19:00

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) augusztus 26. 07:00 - 15:30

Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) augusztus 26. 08:00 - 13:30

Sopron, Plazma Pont Sopron (Határdomb út 1.) augusztus 26. 14:30 - 17:30

Pér, Pér, Művelődési Ház (Petőfi S.u. 1.) augusztus 26. 16:00 - 19:00

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) augusztus 27. 07:00 - 15:30

Enese, Enese, Általános Iskola (Petőfi u. 24.) augusztus 27. 15:00 - 19:00

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) augusztus 28. 07:00 - 17:30

Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) augusztus 28. 08:00 - 12:00

Iván, Iván, Házasságkötő terem (Fő u. 84) augusztus 28. 15:30 - 18:30

Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) augusztus 29. 07:00 - 13:30

Felpéc, Felpéc, Szolgáltató Ház (Petőfi u. 60.) augusztus 29. 16:00 - 19:00

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu