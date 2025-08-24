3 órája
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopron szerte
Az Országos Vérellátó Szolgálat, és a Magyar Vöröskereszt szervezésében több helyszínen rendeznek véradást a héten, amelyre várják a segítő szándékú önkénteseket. Véradások – Mutatjuk a pontos helyszíneket.
Forrás: Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete
Véradások – mutatjuk a helyszínek pontos listáját:
Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) augusztus 25. 07:00 - 15:30
Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) augusztus 25. 08:00 - 13:30
Nagycenk, Nagycenk Polgármesteri Hivatal (Gyár utca 2) augusztus 25. 15:30 - 18:30
Bezenye, Bezenye, Művelődési Ház (Szabadság u. 52.) augusztus 25. 16:00 - 19:00
Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) augusztus 26. 07:00 - 15:30
Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) augusztus 26. 08:00 - 13:30
Sopron, Plazma Pont Sopron (Határdomb út 1.) augusztus 26. 14:30 - 17:30
Pér, Pér, Művelődési Ház (Petőfi S.u. 1.) augusztus 26. 16:00 - 19:00
Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) augusztus 27. 07:00 - 15:30
Enese, Enese, Általános Iskola (Petőfi u. 24.) augusztus 27. 15:00 - 19:00
Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) augusztus 28. 07:00 - 17:30
Sopron, Soproni Területi Vérellátó Intézeti (Győri út 15.) augusztus 28. 08:00 - 12:00
Iván, Iván, Házasságkötő terem (Fő u. 84) augusztus 28. 15:30 - 18:30
Győr, Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Magyar u. 8.) augusztus 29. 07:00 - 13:30
Felpéc, Felpéc, Szolgáltató Ház (Petőfi u. 60.) augusztus 29. 16:00 - 19:00