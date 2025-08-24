1 órája
Emlékeznek még az adyvárosi Tó vendéglő legendás muzsikusaira? Színes fotó örökíti meg Balázs Gézáékat, mi megmutatjuk
Balázs Géza, Csirke Béla, Darvas Lajos, Horváth Tibor, az egykori győri Tó vendéglő legendás zenészei. Egy, a Régi Győr oldalra felkerült fotó segítségével idézzük meg a Tó vendéglő hangulatát.
A régi szép időket idéző fotó került fel a közelmúltban a Régi Győr közösségi oldalra, a Tó vendéglő zenekarát örökíti meg. A kép az 1970-es években készült a Tó vendéglőben és legendás zenészek láthatók rajta. A bejegyzéshez írt kommentekből kiderül, hogy emlékeznek vissza jó szívvel a vendéglátóegységre, a személyzetre és a zenekarra is.
A Tó vendéglő legendái
A Tó vendéglő az adyvárosi tározótó partján épült 1975-76-ban. "A Győri ÁFÉSZ, mint annyiszor, most is elsőrendű munkát végzett. A városrész legszebb részén, a tározó tó partján rövid idő alatt elkészítette a Tó-vendéglőt, amelyen 300 ember foglalhat helyet. Az új vendéglő lesz Adyváros első melegkonyhás vendéglátóipari egysége. Három részből áll: étterem, presszó és terasz. A teraszon 150 ember foglalhat helyet, azonban az igényeknek megfelelően bővíthető-számolt be a Kisalföld annak idején a létesítményről. - Az étteremben Pádár Lali és népi zenekara szórakoztatja majd a vendégeket. Az étterem mintegy 3 millió forintba került.”
A Régi Győr oldalra persze nem a Pádár-zenekar került fel. Ez egy későbbi együttes, tánczenekar. Ismerjük a tagokat is:
- Balázs Géza (hegedű),
- ifj. Csirke Béla (zongora),
- Darvas Lajos (gitár),
- Horváth Tibor (dob).
A kommentelők nagy szeretettel emlegetik a poszt alatt Balázs Gézát, Géza bácsit, aki a Gárdonyi iskolában tanított és a gyerekek szerették, felnéztek rá. A hozzászólásokból az is kiderül, hogy a dobos Horváth Tibor nyolc éve már az égi zenekarban játszik. Van, aki úgy jellemezte a társaságot, hogy legendák, valamennyien kiváló zenészek voltak. Népszerűek is lehettek a közönség körében, hiszen további fotókat átnézve is feltűnnek ugyanezek a nevek, például a Halászcsárdában, a Vaskakasban, a Rába presszóban.
És íme, egy korabeli beszámoló egy nyári estéről, a Tó vendéglőből.
A nap már lebukott a tó mögött, a víz tükrén narancssárga fények táncolnak. Az Adyvárosi lakótelep frissen festett tömbjei mögül lágy szellő hozza a víz illatát. A Tó vendéglő teraszán színes lampionok pislákolnak, bent pedig az asztalok fehér abroszokkal terítve várják a vendégeket. A székeken lakkozott fa csillog, a falakon pedig régi győri képek és vadászmotívumok lógnak.
Az ajtón belépve sűrű, ismerős illat csapja meg az orrod: frissen sült rántott hús, brassói aprópecsenye, és a korsókban gyöngyöző sör. A konyhából fémes csörömpölés, a pult mögül pedig az ismerős csapos mosolya kíséri a vendégeket. „Jó estét kívánok! Ahogy szokás?”
A sarokban már készen áll a zenekar. Balázs Géza megigazítja a hegedűt a vállán, Csirke Béla az ujjait a billentyűkre teszi, a gitáron Darvas Lajos pengeti az első akkordokat, a dob mögött Horváth Tibor tartja a ritmust. A hangulat még visszafogott, de az első dallamra megáll a levegő: egy halk keringő indul, majd felcsendül Máté Péter egyik slágere. Az emberek bólogatnak, isznak egy kortyot, néhányan már az első szám után kacsintanak a táncparkett felé.
Az asztaloknál beszélgetés és nevetés hallatszik. A férfiak fehér ingben, kissé kigombolva, a nők könnyed, virágmintás ruhákban, magas sarkú cipőben. A cigarettafüst vékony fátyolként lebeg a mennyezet alatt, a fények tompák, melegek. A zenekar szünetében a zenészek odamennek egy-egy asztalhoz, megkérdezik: „Van kívánság?” És mindig akad: Illés, Neoton, Zalatnay, vagy egy régi csárdás.
Éjfél felé már tele a tánctér. Kéz a kézben forgó párok, nevetés, taps, csörgő poharak hangja. A tó felől hűvös levegő árad be, a teraszon pedig néhányan csillagokat néznek, miközben a vendéglőből kiszűrődnek a dallamok. A Tó vendéglő ilyenkor több volt egyszerű étteremnél: találkozóhely, mulató, kis világ a nagyváros szívében. Az esték nem csak a zenéről, hanem az összetartozásról, a gondtalanságról szóltak – valamiről, amit ma már sokan csak nosztalgiával emlegetnek.