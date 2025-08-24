Emlékeznek még az adyvárosi Tó vendéglő legendás muzsikusaira? Színes fotó örökíti meg Balázs Gézáékat, mi megmutatjuk

A régi szép időket idéző fotó került fel a közelmúltban a Régi Győr közösségi oldalra, a Tó vendéglő zenekarát örökíti meg. A kép az 1970-es években készült a Tó vendéglőben és legendás zenészek láthatók rajta. A bejegyzéshez írt kommentekből kiderül, hogy emlékeznek vissza jó szívvel a vendéglátóegységre, a személyzetre és a zenekarra is.

Balázs Géza, Darvas Lajos, Horváth Tibor, Csirke Béla, a Tó vendéglő legendás zenészei. Fotó: Régi Győr közösségi oldal

A Tó vendéglő legendái

A Tó vendéglő az adyvárosi tározótó partján épült 1975-76-ban. "A Győri ÁFÉSZ, mint annyiszor, most is elsőrendű munkát végzett. A városrész legszebb részén, a tározó tó partján rövid idő alatt elkészítette a Tó-vendéglőt, amelyen 300 ember foglalhat helyet. Az új vendéglő lesz Adyváros első melegkonyhás vendéglátóipari egysége. Három részből áll: étterem, presszó és terasz. A teraszon 150 ember foglalhat helyet, azonban az igényeknek megfelelően bővíthető-számolt be a Kisalföld annak idején a létesítményről. - Az étteremben Pádár Lali és népi zenekara szórakoztatja majd a vendégeket. Az étterem mintegy 3 millió forintba került.”

A Régi Győr oldalra persze nem a Pádár-zenekar került fel. Ez egy későbbi együttes, tánczenekar. Ismerjük a tagokat is:

Balázs Géza (hegedű),

ifj. Csirke Béla (zongora),

Darvas Lajos (gitár),

Horváth Tibor (dob).

A kommentelők nagy szeretettel emlegetik a poszt alatt Balázs Gézát, Géza bácsit, aki a Gárdonyi iskolában tanított és a gyerekek szerették, felnéztek rá. A hozzászólásokból az is kiderül, hogy a dobos Horváth Tibor nyolc éve már az égi zenekarban játszik. Van, aki úgy jellemezte a társaságot, hogy legendák, valamennyien kiváló zenészek voltak. Népszerűek is lehettek a közönség körében, hiszen további fotókat átnézve is feltűnnek ugyanezek a nevek, például a Halászcsárdában, a Vaskakasban, a Rába presszóban.

És íme, egy korabeli beszámoló egy nyári estéről, a Tó vendéglőből.

A nap már lebukott a tó mögött, a víz tükrén narancssárga fények táncolnak. Az Adyvárosi lakótelep frissen festett tömbjei mögül lágy szellő hozza a víz illatát. A Tó vendéglő teraszán színes lampionok pislákolnak, bent pedig az asztalok fehér abroszokkal terítve várják a vendégeket. A székeken lakkozott fa csillog, a falakon pedig régi győri képek és vadászmotívumok lógnak.