Szja-emelés: kiszámoltuk, mennyivel többet adózna sávosan Győr-Moson-Sopronban

Magyarországon 2011 januárjától lépett életbe az egykulcsos szja. Akkor 16 százalékos volt az elvonás, ami 2016-tól 15 százalékra mérséklődött: ezt a tizenöt éves intézményt boríthatja meg a Tisza-adó, ugyanis a Tisza Párt a háromkulcsos rendszer visszahozását fontolgathatja. Az Index kedd reggel bemutatott egy belsős dokumentumot, amely alapján Magyar Péter törölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. E szerint ha megvalósulnak a Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei, csak szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér egy része is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs bruttó 15 millió forintos éves kereset fölött 33 százalékos lenne.

Tisza-adó: többet kellene adózni

A bemutatott dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont 22 százalékos adókulcs jönne, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is szja-emelésre számíthatnának.

Győr-Moson-Sopronban még nagyobb lenne az elvonás

Győr-Moson-Sopronban még nagyobb lenne az elvonás a mostani helyzethez képest. A térség munkavállalói az ország legjobban keresői közé tartoznak. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete Győr-Moson-Sopronban 2024-ben 456 ezer forint volt, 11 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az alkalmazottak január elsején 6 százalékkal többet kerestek az országos átlagnál. A havi nettó átlagkeresetek a versenyszférában 9,3 %‑kal, 466 ezer forintra, a költségvetési szférában 20,6 %‑kal, 414 ezer forintra nőttek egy év alatt. Ezért érintené még érzékenyebben a térség munkavállalóit a Tisza-adó bevezetése.

Ekkora kár érné a munkavállalókat Győr-Moson-Sopronban

A számok nyelvén: a Győr-Moson-Sopron-i székhelyű munkáltatóknál teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó havi átlagkeresete 2025 első félévében 730 243 forint volt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint. Ezzel a vármegyék rangsorában Győr-Moson-Sopron az első helyen áll, jócskán megelőzve a második Komárom-Esztergomot (681 938 forint havonta). Ez alapján évente átlagosan bruttó 8 762 916 forintot keres a Győr-Moson-Sopron-i székhelyű munkáltatóknál alkalmazásban álló dolgozó. Az ötmillió forint felett részt pedig az eddigi 15 százalék helyett 7 százalékkal többel, 22 százalékkal adóztatná a tervezett Tisza-csomag. Most jön a lényeg: Magyar Péterék adóterve alapján évente 263 404 forinttal fizetne többet egy Győr-Moson-Sopron-i átlagadózó. Ha így lenne, havonta 21 950 forinttal rövidülne meg az átlag vármegyei pénztárcája.