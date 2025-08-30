augusztus 30., szombat

Tisza-adó: így emelkednének az egészségügyi dolgozók szja-terhei Győr-Moson-Sopronban

Az egészségügyi dolgozókra is súlyos terheket róna a Tisza-adó. Elemzések és kalkulációk szerint így érintené a Győr-Moson-Sopronban dolgozó egészségügyi szakembereket a nyilvánosságra került tervezet.

Kisalföld.hu

Progresszív rendszert vezetne be a személyi jövedelemadóban kormányra kerülése esetén a Tisza Párt, leváltva a 15 éve működő egyszerű, egykulcsos rendszert, amelyben már sok éve egységesen 15 százalék az adóráta. Csak napokkal ezelőtt derült ki Magyar Péter ellenzéki pártjának terve, a vármegyékben máris számolgatnak, hogy járnának a Tisza-adóval. A bevezetendő új adókulcsoknak nem ugyanaz lenne a hatásuk mindenhol, hiszen a jövedelmi viszonyok eltérők - derül ki a Világgazdaság friss elemzéséből.

Ha valósággá válna a Tisza-adó tervezete, ez borítékolhatóan súlyosan érintené az egészségügyi dolgozókat szerte az országban. Fotó: MW-archívum
A Tisza-adó súlyosan érintené a középosztályt és a családokat

Ráadásul extra terheket jelent a Tisza-adó az egészségügyi dolgozókra nézve is. Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Győr-Moson-Sopronban az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 485 999 forint, ami 705 231 forintos bruttó bért jelent.

Így növekedne a Tisza-adó után az szja az egészségügyi dolgozóknak Győr-Moson-Sopronban

A Győr-Moson-Sopron vármegyei egészségügyi dolgozók bruttó 705 231 forintos átlagbére után jelenleg havi 105 785 ezer forintos szja-t fizetnek, mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának. Azaz a fontos nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei jelentősen emelkednének havi szinten.

A kalkulációk szerint a Tisza párt javaslata szerint így az egészségügyi dolgozók Győr-Moson-Sopronban havi 125 984 forintos szja-t fizetnének, míg éves szinten 242 394 forinttal adóznának többet a jelenlegi éves szja adózásukhoz képest.

Ez négy éves ciklusra vetítve közel 970 forintos plusz elvonást jelentene Győr-Moson-Sopron egészségügyi dolgozóitól.

 

 

