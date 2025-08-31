augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

19°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tervezet

4 órája

A Tisza-adó több ágazat szakembereit is erősen sújtaná Győr-Moson-Sopronban

Címkék#Tisza-adó#többletteher#átlagbér#jövedelem#Győr-Moson-Sopron

Győr-Moson-Sopron dolgozóinak átlagbérei az országos átlagnál magasabbak, ezért a tervezett többkulcsos adórendszer különösen érzékenyen érintheti a megye középosztályát és a szakembereket. Amennyiben a Tisza-adó megvalósulna, nőhet a havi teher, ami nemcsak az egyéni költségvetéseket, hanem Győr-Moson-Sopron munkaerőpiacának stabilitását is befolyásolhatja - derül ki elemzésünkből.

Kisalföld.hu

A Központi Statisztikai Hivatal 2025. első negyedévére vonatkozó adatai szerint Győr-Moson-Sopron teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak átlagos bruttó bére 718 331 forint volt, ami jelenleg 15 százalékos szja mellett havi 107 750 forint adót jelent. Ezeket a számokat a Tisza-adó így változtatná meg a következő ágazati szektorokban.

A tervezett Tisza-adó minden ágazati szektorban súlyos elvonást jelentene az ott dolgozó szakembereknek. Fotóillusztráció: Pixabay
A tervezett Tisza-adó minden ágazati szektorban súlyos elvonást jelentene az ott dolgozó szakembereknek. Fotóillusztráció: Pixabay

A tervezett Tisza-adó súlyosan érintené a középosztályt és a családokat 

A tervezett Tisza-adó szerint ugyanis a többkulcsos rendszer bevezetésével az ötmillió és 15 millió forint közötti éves jövedelmek 22 százalékos kulcs alá esnének, ami a legtöbb ágazatban havi 20–25 ezer forintos többletterhet jelentene.

Például egy győri vagy soproni egészségügyi szakdolgozó, aki jelenleg bruttó 705 ezer forintot keres, havonta több mint 20 ezer forinttal többet lenne kénytelen az államkasszába tenni. Éves szinten pedig több mint 240 ezer forinttal csökkenne a zsebében maradó összeg.

A Tisza-adó hatása Győr-Moson-Sopron vármegyei ágazatokra

A vármegyei ágazati adatok alapján a legnagyobb terhet a feldolgozóiparban, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálással foglalkozó szakemberek, az IT és kommunikációs szektorban dolgozók, az egészségügyi és szociális ellátásban és végül, de nem utolsósorban az oktatásban dolgozók szenvednék el.

A feldolgozóipari dolgozók átlagos bruttó bére 884 ezer forint, ami a tervezett adókulcs alatt havonta több mint 33 ezer forintos többletterhet jelentene, ha a hazai adózás a kiszivárgott tervek szerint alakulna át. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálással foglalkozó szakemberek esetében a Tisza-adó szintén havi 32-33 ezer forintos plusz fizetendő adóval lenne egyenlő, ami éves szinten több mint 390 ezer forintos kiesést okozna a családi büdzsékben.

Az oktatásban dolgozó pedagógusok is érzékelnék a változást: a bruttó 688 ezer forintos átlagbér mellett az éves többletterhek közelítenék a 230 ezer forintot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu