A Tisza-adó több ágazat szakembereit is erősen sújtaná Győr-Moson-Sopronban

A Központi Statisztikai Hivatal 2025. első negyedévére vonatkozó adatai szerint Győr-Moson-Sopron teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak átlagos bruttó bére 718 331 forint volt, ami jelenleg 15 százalékos szja mellett havi 107 750 forint adót jelent. Ezeket a számokat a Tisza-adó így változtatná meg a következő ágazati szektorokban.

A tervezett Tisza-adó minden ágazati szektorban súlyos elvonást jelentene az ott dolgozó szakembereknek. Fotóillusztráció: Pixabay

A tervezett Tisza-adó súlyosan érintené a középosztályt és a családokat

A tervezett Tisza-adó szerint ugyanis a többkulcsos rendszer bevezetésével az ötmillió és 15 millió forint közötti éves jövedelmek 22 százalékos kulcs alá esnének, ami a legtöbb ágazatban havi 20–25 ezer forintos többletterhet jelentene.

Például egy győri vagy soproni egészségügyi szakdolgozó, aki jelenleg bruttó 705 ezer forintot keres, havonta több mint 20 ezer forinttal többet lenne kénytelen az államkasszába tenni. Éves szinten pedig több mint 240 ezer forinttal csökkenne a zsebében maradó összeg.

A Tisza-adó hatása Győr-Moson-Sopron vármegyei ágazatokra

A vármegyei ágazati adatok alapján a legnagyobb terhet a feldolgozóiparban, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálással foglalkozó szakemberek, az IT és kommunikációs szektorban dolgozók, az egészségügyi és szociális ellátásban és végül, de nem utolsósorban az oktatásban dolgozók szenvednék el.

A feldolgozóipari dolgozók átlagos bruttó bére 884 ezer forint, ami a tervezett adókulcs alatt havonta több mint 33 ezer forintos többletterhet jelentene, ha a hazai adózás a kiszivárgott tervek szerint alakulna át. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálással foglalkozó szakemberek esetében a Tisza-adó szintén havi 32-33 ezer forintos plusz fizetendő adóval lenne egyenlő, ami éves szinten több mint 390 ezer forintos kiesést okozna a családi büdzsékben.

Az oktatásban dolgozó pedagógusok is érzékelnék a változást: a bruttó 688 ezer forintos átlagbér mellett az éves többletterhek közelítenék a 230 ezer forintot.