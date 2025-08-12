Bérletet árul a sorompóval lezárt parkolóhelyekre a győri Tesco

Sorompókat kap a népszerű üzlet parkolója Győrben, írtuk meg nemrégiben. Az autókkal zsúfolt Adyvárosban és Marcalvárosban nehéz parkolóhelyet találni. Sokan álltak be ezért a Tesco üzleteibe. Ezért sorompókkal zárták el két üzletük parkolóját, fizetőssé téve azt.

Tesco-parkoló Győrben - ezek az árak lesznek, a plakát már kint. Fotó: Olvasó

Tesco-parkoló Győrben: ezekkel az árakkal kalkulálhatunk

Az első óra ingyenes, utána óránként 400 forintos díjjal lehet használni. Így azonban egyelőre - a nyáron - kevesen használják a parkolót. Az adyvárosi üzlet előtt kedden reggel alig három jármű állt. Információink szerint az egyik hétköznap 184 autó állt be, de az egy órás időtartam alatt minden sofőr kihajtott. Ám a parkolási gondok a győri paneleknél továbbra is fennállnak. Erre kínálhat megoldást a Tesco. Mint megtudtuk, néhány napon belül elkezdik árusítani a parkolási bérleteket a Tesco-nál.