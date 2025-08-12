6 órája
Bérletet árul a sorompóval lezárt parkolóhelyekre a győri Tesco
Enyhülhet a parkolási gond. Már nem csak élelmiszert, de parkolóbérletet is vehetünk a Tesco két győri boltjánál.
Sorompókat kap a népszerű üzlet parkolója Győrben, írtuk meg nemrégiben. Az autókkal zsúfolt Adyvárosban és Marcalvárosban nehéz parkolóhelyet találni. Sokan álltak be ezért a Tesco üzleteibe. Ezért sorompókkal zárták el két üzletük parkolóját, fizetőssé téve azt.
Tesco-parkoló Győrben: ezekkel az árakkal kalkulálhatunk
Az első óra ingyenes, utána óránként 400 forintos díjjal lehet használni. Így azonban egyelőre - a nyáron - kevesen használják a parkolót. Az adyvárosi üzlet előtt kedden reggel alig három jármű állt. Információink szerint az egyik hétköznap 184 autó állt be, de az egy órás időtartam alatt minden sofőr kihajtott. Ám a parkolási gondok a győri paneleknél továbbra is fennállnak. Erre kínálhat megoldást a Tesco. Mint megtudtuk, néhány napon belül elkezdik árusítani a parkolási bérleteket a Tesco-nál.
A Szigethy Attila úti boltnál nagyjából 50, míg a marcalvárosiban nagyjából 90 parkolóhely van. Kétféle bérletet is vásárolhatunk, az egyik 15 ezer/hó (bármikor parkolhatunk) az éjszakai bérlet pedig 10 ezer/hó (21 és 8 óra között használható). Ezek mintegy őrzött parkolók, tehát az ár reálisnak látszik. Érdeklődtünk a Tesco-nál a részletek felől, ha válaszolnak, közzétesszük.