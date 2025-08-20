39 perce
Mikor kell elhalasztani a mosást Győrben? Mutatjuk a szeptemberi tervezett áramszünetek időpontjait
Az E.On-nak időről időre szükség van az áramszolgáltatás szüneteltetésére, hogy biztonságosan kiépíthessék vagy karbantarthassák a villamoshálózatot. Ezt hívjuk tervezett áramszünetnek.
Az E.On tájékoztatása szerint szeptemberben Győrben az alábbi időpontokban és helyszíneken lesz tervezett áramszünet.
Tervezett áramszünet ideje: 2025.09.01. 08:00 – 16:00
Áramszünet oka: hálózatbővítés
Érintett felhasználási helyek – NÁDORVÁROSBAN:
Baross Gábor út 41.
Bartók Béla út 8., 8 B, 8/11 ajtó, 9.
Buda utca 4. (HRSZ:4437)
Csaba utca 18. (HRSZ:4511)
Csaba utca 4/I
Hunyadi utca 18.
Hunyadi utca 8/B
Tervezett áramszünet ideje: 2025.09.03. 08:00 – 14:00
Áramszünet oka: hálózat karbantartás
Érintett felhasználási helyek – SZABADHEGYEN:
József Attila utca 100 (HRSZ:1544/1) – 110.
Varga Katalin utca 4 – 44.
Varga Katalin utca 1 – 51.