Mikor kell elhalasztani a mosást Győrben? Mutatjuk a szeptemberi tervezett áramszünetek időpontjait

Az E.On-nak időről időre szükség van az áramszolgáltatás szüneteltetésére, hogy biztonságosan kiépíthessék vagy karbantarthassák a villamoshálózatot. Ezt hívjuk tervezett áramszünetnek.

Kisalföld.hu

Az E.On tájékoztatása szerint szeptemberben Győrben az alábbi időpontokban és helyszíneken lesz tervezett áramszünet.

Tervezett áramszünet ideje: 2025.09.01. 08:00 – 16:00

Áramszünet oka: hálózatbővítés

Érintett felhasználási helyek – NÁDORVÁROSBAN:

Baross Gábor út 41.

Bartók Béla út 8., 8 B, 8/11 ajtó, 9.

Buda utca 4. (HRSZ:4437)

Csaba utca 18. (HRSZ:4511)

Csaba utca 4/I

Hunyadi utca 18.

Hunyadi utca 8/B

 

Tervezett áramszünet ideje: 2025.09.03. 08:00 – 14:00

Áramszünet oka: hálózat karbantartás

Érintett felhasználási helyek – SZABADHEGYEN:

József Attila utca 100 (HRSZ:1544/1) – 110.

Varga Katalin utca 4 – 44.

Varga Katalin utca 1 – 51.

 

