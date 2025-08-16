Új ízekkel bombáz a csornai termálfürdő, teszteltük a büfét - fotók, videó

Egy strandon alapfeltétel, hogy megfelelő büfé működjön. A csornai Diadém Termálfürdő étkezdéjét olyan vállalkozó vezeti, aki tíz éve vendéglátózik a városban. Horváth Attila, vagy ahogy a helyiek ismerik, Buger, idén vette át a büfé üzemeltetését. Olyan ételeket vitt az étlapra, melyeket gyorsan el lehet készíteni, hiszen tudja, hogy a fürdőzők nem szeretnek sorban állni. Nagy sláger náluk például a tépett húsos hamburger.

A csornai termálfürdő büféjének új üzemeltetője van. Horváth Attila Buger készíti a hamburgereket. Fotó: Cs. K. A.

Új büfé a csornai termálfürdőben

– Nálunk nem mirelit ételek forognak, frissen készítjük a lángost, friss hússal és alapanyaggal jön a hamburger, friss a karaj. Hidegek az italok és gyors a kiszolgálás. Szeretném is kiemelni a csapatot, hiszen kiváló társaságot sikerült összehozni. Gyorsak és udvariasak a kollégák-vázolta Horváth Attila.

