Új ízekkel bombáz a csornai termálfürdő, teszteltük a büfét - fotók, videó

Címkék#büfé#strand#lángos#Diadém Termálfürdő#Buger#Csorna#hamburger

Sok panasz volt tavaly a csornai termálfürdő büféjére. Idén aztán jött Buger és hozta a tépett húsos hamburgert, a bazsalikomos lángost és a termálfürdő vendégei megnyugodtak.

Cs. Kovács Attila

Egy strandon alapfeltétel, hogy megfelelő büfé működjön. A csornai Diadém Termálfürdő étkezdéjét olyan vállalkozó vezeti, aki tíz éve vendéglátózik a városban. Horváth Attila, vagy ahogy a helyiek ismerik, Buger, idén vette át a büfé üzemeltetését. Olyan ételeket vitt az étlapra, melyeket gyorsan el lehet készíteni, hiszen tudja, hogy a fürdőzők nem szeretnek sorban állni. Nagy sláger náluk például a tépett húsos hamburger.

Horváth Attila üzemelteti a csornai termálfürdő büféjét.
A csornai termálfürdő büféjének új üzemeltetője van. Horváth Attila Buger készíti a hamburgereket. Fotó: Cs. K. A.

Új büfé a csornai termálfürdőben

– Nálunk nem mirelit ételek forognak, frissen készítjük a lángost, friss hússal és alapanyaggal jön a hamburger, friss a karaj. Hidegek az italok és gyors a kiszolgálás. Szeretném is kiemelni a csapatot, hiszen kiváló társaságot sikerült összehozni. Gyorsak és udvariasak a kollégák-vázolta Horváth Attila.

Nézd meg a strandon készült galériát és a videót is, hogyan készülnek a finomságok:

Új ízek a csornai termálfürdőben

Fotók: Cs. Kovács Attila

A strandon azt tapasztalják, hogy a Diadém bisztróban mindenkinek ízlik a "főztjük", sokan kérik elvitelre az ételeket és akkora adagokat adnak, hogy gyakran kell becsomagolni a maradékot. Legjobban a lángos fogy és a hamburgerek Csornán. "A lángossal újítottunk és kitaláltunk a bazsalikomos, fokhagymás, paradicsomos alapot hozzá, erdei sonka, parmezán sajt és bazsalikom van a tetején. Ezt nagyon szeretik a strandolók"-mondta Horváth Attila Buger.

A bazsalikomos Diadém-lángos a nyerő a csornai strandon.

 

