Új ízekkel bombáz a csornai termálfürdő, teszteltük a büfét - fotók, videó
Sok panasz volt tavaly a csornai termálfürdő büféjére. Idén aztán jött Buger és hozta a tépett húsos hamburgert, a bazsalikomos lángost és a termálfürdő vendégei megnyugodtak.
Egy strandon alapfeltétel, hogy megfelelő büfé működjön. A csornai Diadém Termálfürdő étkezdéjét olyan vállalkozó vezeti, aki tíz éve vendéglátózik a városban. Horváth Attila, vagy ahogy a helyiek ismerik, Buger, idén vette át a büfé üzemeltetését. Olyan ételeket vitt az étlapra, melyeket gyorsan el lehet készíteni, hiszen tudja, hogy a fürdőzők nem szeretnek sorban állni. Nagy sláger náluk például a tépett húsos hamburger.
Új büfé a csornai termálfürdőben
– Nálunk nem mirelit ételek forognak, frissen készítjük a lángost, friss hússal és alapanyaggal jön a hamburger, friss a karaj. Hidegek az italok és gyors a kiszolgálás. Szeretném is kiemelni a csapatot, hiszen kiváló társaságot sikerült összehozni. Gyorsak és udvariasak a kollégák - vázolta Horváth Attila.
Nézd meg a strandon készült galériát és a videót is, hogyan készülnek a finomságok:
Új ízek a csornai termálfürdőbenFotók: Cs. Kovács Attila
Bazsalikomos lángos, tépett húsos hamburger
A strandon azt tapasztalják, hogy a Diadém bisztróban mindenkinek ízlik a "főztjük", sokan kérik elvitelre az ételeket és akkora adagokat adnak, hogy gyakran kell becsomagolni a maradékot. Legjobban a lángos fogy és a hamburgerek Csornán.
"A lángossal újítottunk és kitaláltunk a bazsalikomos, fokhagymás, paradicsomos alapot hozzá, erdei sonka, parmezán sajt és bazsalikom van a tetején. Ezt nagyon szeretik a strandolók" - mondta Horváth Attila Buger.
Egy lángosért 7490 forintot? A 78 éves Irénke néni süti a különleges ételt - fotók
