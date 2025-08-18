augusztus 19., kedd

Itt a lista: mi már tudjuk, hol lesznek új térfigyelő kamerák a Kisalföldön

A Versenyképes Járások Program keretében több önkormányzat is kap támogatást térfigyelő kamera telepítésére. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő közzétette a listát.

A Versenyképes Járások Programban több rábaközi önkormányzat is támogatást kap térfigyelő kamerák telepítésére. Új rendszer kiépítésére vagy a meglévő bővítésére. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő közzétette a térfigyelő kamera-listát.

Térfigyelő kamera a településeknek: Gyopáros Alpár közösségi oldalán tette közzé a nyertesek nevét. Fotóillusztráció: Gyopáros Alpár közösségi oldala

Térfigyelő kamera: íme a lista, itt telepítenek újakat a Kisalföldön

Térfigyelő kamerarendszer létesítenek és fejlesztenek a Versenyképes Járások Programban:

  • Rábacsanak, 
  • Rábaszentandrás, 
  • Sopronnémeti, 
  • Szil, 
  • Szany, 
  • Bezi, 
  • Fehértó, 
  • Enese, 
  • Győrsövényház, 
  • Ikrény, 
  • Koroncó, 
  • Rábapatona, 
  • Acsalag, 
  • Bágyogszovát, 
  • Bősárkány, 
  • Jobaháza, 
  • Maglóca, 
  • Markotabödöge, 
  • Rábatamási, 
  • Tárnokréti, 
  • Beled, 
  • Edve, 
  • Dénesfa, 
  • Rábakecöl, 
  • Répceszemere, 
  • Vásárosfalu, 
  • Agyagosszergény, 
  • Cirák, 
  • Himod, 
  • Kapuvár, 
  • Osli, 
  • Szárföld, 
  • Veszkény, 
  • Vitnyéd 

- sorolta a politikus.

A győri rendőrségi kamerarendszerről korábbi cikkünkben írtunk.

