Közbiztonság
2 órája
Itt a lista: mi már tudjuk, hol lesznek új térfigyelő kamerák a Kisalföldön
A Versenyképes Járások Program keretében több önkormányzat is kap támogatást térfigyelő kamera telepítésére. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő közzétette a listát.
A Versenyképes Járások Programban több rábaközi önkormányzat is támogatást kap térfigyelő kamerák telepítésére. Új rendszer kiépítésére vagy a meglévő bővítésére. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő közzétette a térfigyelő kamera-listát.
Térfigyelő kamera: íme a lista, itt telepítenek újakat a Kisalföldön
Térfigyelő kamerarendszer létesítenek és fejlesztenek a Versenyképes Járások Programban:
- Rábacsanak,
- Rábaszentandrás,
- Sopronnémeti,
- Szil,
- Szany,
- Bezi,
- Fehértó,
- Enese,
- Győrsövényház,
- Ikrény,
- Koroncó,
- Rábapatona,
- Acsalag,
- Bágyogszovát,
- Bősárkány,
- Jobaháza,
- Maglóca,
- Markotabödöge,
- Rábatamási,
- Tárnokréti,
- Beled,
- Edve,
- Dénesfa,
- Rábakecöl,
- Répceszemere,
- Vásárosfalu,
- Agyagosszergény,
- Cirák,
- Himod,
- Kapuvár,
- Osli,
- Szárföld,
- Veszkény,
- Vitnyéd
A győri rendőrségi kamerarendszerről korábbi cikkünkben írtunk.
Ezt ne hagyja ki!Bűnmegelőzés, közúti agresszió
2024.02.08. 07:01
Rendőrségi térfigyelők – Több mint kétszáz kamera mindent lát Győrben – videó, fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre