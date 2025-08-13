augusztus 14., csütörtök

12 órája

Templomok szépülnek meg állami támogatással, Gyopáros Alpár osztotta meg a listát

Címkék#támogatás#Magyar Falu Program#Szent Anna templom#Szent Kereszt megtalálás#Gyopáros Alpár#felújítás

Templomok felújításáról osztott meg bejegyzéseket közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. Mutatjuk, melyik falvakban szépülhetnek meg az isteni hajlékok.

Kisalföld.hu

Jó néhány templom felújítását támogatja az állam a Magyar Falu Programon keresztül térségünkben. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, a program kormánybiztosa közösségi oldalán közölte azokat a templomokat, melyekre támogatást kapnak a közösségek.

A szanyi templom felújítását is támogatja a Magyar Falu Program. Fotó: Tóth Imre

Ilyen a szanyi Szent Kereszt megtalálása templom, a mórichidai evangélikus templom, a rábacsanaki Keresztelő Szent János templom. Támogatást kap a kónyi Szent Mihály templom, a koroncói Szent Anna templom és a fehértói Gyümölcsoltó Boldogasszony templom.

 

