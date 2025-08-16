1 órája
Átadták az új csornai tekecsarnokot, a nemzeti válogatott avatta fel - fotók, videó
Szombaton délután átadták az új tekecsarnokot Csornán. Európai uniós támogatással építette a város, a tekecsarnok nemzetközi versenyek megtartására is alkalmas. Újraélednek a tekés hagyományok.
A város legújabb ékköve, a tekesport szentélye, az ország legmodernebb csarnoka, ilyen és ezekhez hasonló jelzők hangoztak el szombaton délután Csornán, a Toldi utcában. Átadták ugyanis az új tekecsarnokot, mely valóban joggal pályázhat az ország legszebbje és legmodernebbje címre. A csornai önkormányzat több, mint 457 millió forintos Európai uniós támogatással valósította meg a beruházást. A programnak része még a Jázmin utcai csapadékvíz elvezető rendszer felújítása és közlekedésbiztonsági fejlesztések. A csarnok megnyitóján a nemzeti tekeválogatott és az újonnan alakult Csornai Tekesport Egyesület játszott mérkőzést.
Új tekecsarnok Csornán
Az ünnepi beszédek sorát Horváth Sarolta csornai tekéző, volt válogatott játékos kezdte meg. Mint fogalmazott, új fejezet kezdődik a városi teke életében és reményét fejezte ki, hogy az új csarnokban mindenki sok örömet és élményt szerezhet. "A sikerhez sok-sok munka kell, de sportolásnál jobb munkát nem tudok elképzelni. A sport fegyelemre, kitartásra nevel és közösségformáló szerepe is van"-mondta Horváth Sarolta.
Dr. Bónáné dr. Németh Katalin, Csorna polgármestere arról beszélt megnyitójában, hogy a csarnokkal egy olyan álom vált valóra, mely egyszerre épít a múlt értékeire, a jelen erőfeszítéseire és a jövő lehetőségeire.
Átadták és felavatták az új csornai tekecsarnokotFotók: Cs. Kovács Attila
– Ebben a csarnokban együtt írjuk tovább Csorna sporttörténelmét. A teke régi, tiszteletre méltó hagyomány városunkban. Sokan emlékeznek még arra az időszakra, amikor a csornai tekések kiváló eredményeket értek el és a pályák körül baráti szavak és sportszerű küzdelem töltötte meg a levegőt. Voltak idők, amikor ez a sport a mindennapok része volt és sokan itt tanulták meg, mit jelent a kitartás, a pontosság és az összetartás. A csarnok tiszteletadás mindazok előtt, akik a múltban megalapozták Csorna tekés hírnevét és egyben ajtó a jövő felé, hogy új sikerek, új nemzedékek születhessenek-fejtette ki a polgármester. Hozzátette: a létesítmény mintegy 350 millió forintos, Európai uniós és állami támogatásból épült. 438 négyzetméteres, négy sávos és a legmodernebb, legkorszerűbb technikával szerelték fel. Nem csak hazai, de nemzetközi versenyekre is alkalmas.
Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő az elmúlt évek csornai fejlesztéseit sorolta fel, melyekbe jól illeszkedik a tekecsarnok. Megjegyezte, hogy a z épület előtti, most üres terület hasznosításáról sem mondtak le és a sportcsarnokot is megépítik. "A tekében a következő gurításnál mindig megpróbálhatsz jobbnak lenni. Ott a lehetőség, hogy még jobb legyél. Ez a mondás passzol a városvezetés tevékenységéhez. Óriási munka van minden ilyen eredményben. Bizonyára nem mindig gurítottunk jól. Biztosan voltak rossz dobások, volt, hogy félre ment a golyó. A városvezetésre viszont az jellemző, ha kidobják az ajtón, akkor bemászik az ablakon, vagy a kéményen keresztül. A végén tehát mindig sikerül elérni a célunkat. A kudarcokból is megéri építkezni Csorns és a Rábaköz lakóinak érdekében"-hangsúlyozta a politikus.
A tekecsarnokra, illetve a benne sportolókra
- Erlitz Anita református lelkész,
- Hancz Gábor Tamás premontrei plébános és
- Winkler Zsolt városplébános kért áldást. A "szentélyt" a csornai gyerekek nyitották meg gurításaikkal, illetve a csornai tekések és a magyar válogatott játékosai avatták fel.
kisalfold.hu videó
- Új ízekkel bombáz a csornai termálfürdő, teszteltük a büfét - fotók, videó
- Újra belengheti Győrt a vanília illat? - Kekszgyár nyílt Ikrényben – fotók, videó
- A Megye Fagyija már a pultban - Kóstold meg Győr-Moson-Sopron ízeit - videó
- Szigethy Attilában bíztak az emberek, gondolt vissza 1956-ra az egykori forradalmár, Büki Lajos, fotók videó
- Megye ízei gombócban – Cukros és cukormentes Megye Fagyi készült – fotók, videó