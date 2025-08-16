Átadták az új csornai tekecsarnokot, a nemzeti válogatott avatta fel - fotók, videó

A város legújabb ékköve, a tekesport szentélye, az ország legmodernebb csarnoka, ilyen és ezekhez hasonló jelzők hangoztak el szombaton délután Csornán, a Toldi utcában. Átadták ugyanis az új tekecsarnokot, mely valóban joggal pályázhat az ország legszebbje és legmodernebbje címre. A csornai önkormányzat több, mint 457 millió forintos Európai uniós támogatással valósította meg a beruházást. A programnak része még a Jázmin utcai csapadékvíz elvezető rendszer felújítása és közlekedésbiztonsági fejlesztések. A csarnok megnyitóján a nemzeti tekeválogatott és az újonnan alakult Csornai Tekesport Egyesület játszott mérkőzést.

A csornai tekecsarnok az ország legmodernebb létesítménye. Közel 350 millió forintból építették meg. Fotó: Cs. K. A.

Új tekecsarnok Csornán

Az ünnepi beszédek sorát Horváth Sarolta csornai tekéző, volt válogatott játékos kezdte meg. Mint fogalmazott, új fejezet kezdődik a városi teke életében és reményét fejezte ki, hogy az új csarnokban mindenki sok örömet és élményt szerezhet. "A sikerhez sok-sok munka kell, de sportolásnál jobb munkát nem tudok elképzelni. A sport fegyelemre, kitartásra nevel és közösségformáló szerepe is van"-mondta Horváth Sarolta.

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin, Csorna polgármestere arról beszélt megnyitójában, hogy a csarnokkal egy olyan álom vált valóra, mely egyszerre épít a múlt értékeire, a jelen erőfeszítéseire és a jövő lehetőségeire.