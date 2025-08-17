Aki a legtöbbet tudja a téglákról - Kitüntették a szanyi múzeum tulajdonosát

A falu önkormányzata a Szany Nagyközségért Emlékéremmel tüntette ki Rugli Dezsőt, a helyi téglamúzeum tulajdonosát. "Hosszú évtizedek óta, önzetlenül, csendesen tesz településünkért" - mutatta be a kitüntetettet Legler Andrea polgármester. A községvezető felsorolta, mi mindenhez "van köze" Rugli Dezsőnek a közösségben. A Kokas-örökség ápolása, helytörténeti kutatások, az Árpád-kori templom romjainak megjelölése. És, persze a téglamúzeum, amely messze földön viszi hírét Szanynak. Kevesen tudnak többet az agyagról, a tégláról és cserépről, mint Rugli Dezső. Ő a hét embere.

Rugli Dezső, a szanyi téglamúzeum tulajdonosa ma is lelkesen és szívesen mesél gyűjtőmunkájáról, hobbijáról.

Kitüntetés a téglamúzeum alapítójának

– Szerintem ez a szanyi kitüntetés már régen érett, hiszen ha a falu nevét meghalljuk, a téglamúzeum is eszünkbe jut. Ez komoly eredmény.

– Őszinte leszek, megnyugodtam, amikor kiderült, hogy az önkormányzat engem választott. Nem nekem hiányzott persze, mivel én teszem a dolgomat lelkiismeretesen és ez a hobbim is. Ám, akik ismernek, falubeliek, de a vidékről érkezők is mindig dicsértek, mennyire szívesen viselem Szany múltját, sorsát és kérdezték, megbecsülnek-e itthon? Most a kitüntetést olyan helyre tettem, hogy a látogatóim rögtön észreveszik, ha bejönnek hozzám.

– Nem kell szerénynek lennie, rég megszolgálta a díjat.

– Nem vagyok én az a típus, hogy magamnak kívánjak elismerést.

– Így ismerem én is, de azért mégis, letett valamit arra a szanyi asztalra, hozzájárult a szanyi kincsestárhoz.

– Nem állítom azt, hogy elégedetlen vagyok mindazzal, amit elértem, de azért az ember mindig egy kicsivel többre, szebbre, tökéletesebbre vágyik. És ez független attól, hogy kapunk-e elismerést vagy nem. A kitüntetés is jól esik természetesen, de az elmúlt évtizedekben annyi jót kaptam, hogy nehéz lenne felsorolni. Az emberi kapcsolatokra gondolok. Nem véletlenül van kint a tábla a múzeumban: Jöttem, mint idegen és távozom, mint barát! Ezt egy kedves vendégem írta az emlékkönyvembe. Nagyon sokan jártak nálam, mindenkit örömmel fogadok.

– Hányan lehettek?

– Nem tudom, több ezren.

– Köztük a téglás szakma legjelesebb képviselői, szakemberei, akik maguk közül valónak tekintették és tekintik.