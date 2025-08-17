29 perce
Aki a legtöbbet tudja a téglákról - Kitüntették a szanyi múzeum tulajdonosát
A szanyi téglamúzeum alapítóját, tulajdonosát kitüntette faluja. Rugli Dezső a Szany Nagyközségért Emlékérem elismerést vehette át a közelmúltban. Nem csak a téglamúzeum miat, azon kívül is sokat fáradozik a közösségért.
A falu önkormányzata a Szany Nagyközségért Emlékéremmel tüntette ki Rugli Dezsőt, a helyi téglamúzeum tulajdonosát. "Hosszú évtizedek óta, önzetlenül, csendesen tesz településünkért" - mutatta be a kitüntetettet Legler Andrea polgármester. A községvezető felsorolta, mi mindenhez "van köze" Rugli Dezsőnek a közösségben. A Kokas-örökség ápolása, helytörténeti kutatások, az Árpád-kori templom romjainak megjelölése. És, persze a téglamúzeum, amely messze földön viszi hírét Szanynak. Kevesen tudnak többet az agyagról, a tégláról és cserépről, mint Rugli Dezső. Ő a hét embere.
Kitüntetés a téglamúzeum alapítójának
– Szerintem ez a szanyi kitüntetés már régen érett, hiszen ha a falu nevét meghalljuk, a téglamúzeum is eszünkbe jut. Ez komoly eredmény.
– Őszinte leszek, megnyugodtam, amikor kiderült, hogy az önkormányzat engem választott. Nem nekem hiányzott persze, mivel én teszem a dolgomat lelkiismeretesen és ez a hobbim is. Ám, akik ismernek, falubeliek, de a vidékről érkezők is mindig dicsértek, mennyire szívesen viselem Szany múltját, sorsát és kérdezték, megbecsülnek-e itthon? Most a kitüntetést olyan helyre tettem, hogy a látogatóim rögtön észreveszik, ha bejönnek hozzám.
– Nem kell szerénynek lennie, rég megszolgálta a díjat.
– Nem vagyok én az a típus, hogy magamnak kívánjak elismerést.
– Így ismerem én is, de azért mégis, letett valamit arra a szanyi asztalra, hozzájárult a szanyi kincsestárhoz.
– Nem állítom azt, hogy elégedetlen vagyok mindazzal, amit elértem, de azért az ember mindig egy kicsivel többre, szebbre, tökéletesebbre vágyik. És ez független attól, hogy kapunk-e elismerést vagy nem. A kitüntetés is jól esik természetesen, de az elmúlt évtizedekben annyi jót kaptam, hogy nehéz lenne felsorolni. Az emberi kapcsolatokra gondolok. Nem véletlenül van kint a tábla a múzeumban: Jöttem, mint idegen és távozom, mint barát! Ezt egy kedves vendégem írta az emlékkönyvembe. Nagyon sokan jártak nálam, mindenkit örömmel fogadok.
– Hányan lehettek?
– Nem tudom, több ezren.
– Köztük a téglás szakma legjelesebb képviselői, szakemberei, akik maguk közül valónak tekintették és tekintik.
– Azt hiszem, talán így van. A Téglás Szövetség is meglátogatott Kató Aladár úr szervezésében, aki a csornai cserépgyár igazgatója volt. Negyvenhárman voltak, egy győri konferenciáról hozta el őket az igazgató úr. Utána nem sokkal Kató úr visszatért, tele ajándékokkal és egy borítékkal, amiben a szakemberek által nekem gyűjtött pénz volt. Annyira megragadta őket amit láttak és hallottak, hogy szerettek volna hozzájárulni a múzeum fenntartásához. Jól esett, nem a pénz, hanem a tiszteletük, az elismerésük. Járt nálam a Tondach tulajdonosa is, ugyancsak Kató Aladárral. Ő meg a házamra és a melléképületekre küldött egy rakomány csornai cserepet. Így köszönte meg, amit a szakmájáért teszek. De én minden látogatónak örülök, nem győzöm mondani.
– Szép számmal jöttek az Irány a Rábaközben! programban is.
– Igen, ez nagyon jó kezdeményezés, meg is köszöntem a főszervezőnek, Vörös Bernadettnek. Örülök neki, hogy sokan csatlakoznak hozzá. Az élet csak úgy lehet szép, ha egymás munkáját is megbecsüljük.
– Nagyon sok értékes ember van a szűk térségben is, termelők, gazdák, gyűjtők, iparosok, kézművesek. Jó, hogy bemutatják magukat.
– Én is így gondolom. A másik jó társaságom a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata, ahol nagyszerű emberekkel találkoztam, olyan tiszta szívű beszédeket, olyan szakmai előadásokat hallottam tőlük, hogy minden mondatra figyelni kellett. Sajnos, sokan elmentek már a közösségből, akikre szeretettel gondolok. Pölöskei Sanyi bácsi, Lengyel Sándor, Töreki Imre, Szalay Béla bácsi, Horváth Győző, mind nagyon hiányoznak és gyakran jutnak eszembe. Győző bácsitól hallottam, hogy a gyűjtőmunka alázatra és az egymás iránti tiszteletre neveli az embert. Mert, ha valahova betért, egy falusi házba, akkor előbb a házigazda bizalmát kellett elnyerni, az ő ügyes-bajos dolgait kellett meghallgatni és csak utána mondhatta el, miért is jött.
– A gyűjtőmunka a téglamúzeumban sem ért véget. Láttam, hogy a napokban is járta a szanyi határt.
– A falu határában volt egy Árpád-kori templom, a kutatásáról szóló régészeti jegyzőkönyvet megszereztem a soproni múzeumból. A területre minden talajmegmunkálás után kimegyek és körülnézek. Még mindig jönnek elő apróságok, kövek, edénytöredékek. Lemosom őket és kiteszem a tárlókba. De a római kori telepek nyomát is rendszeresen bejárom.
– Milyen tervek vannak a még a múzeumban?
– Nagy fába vágtam a fejszémet, mert a Rábaköz hatvannégy településének szeretném elkészíteni a tégláját. Rajta az eredeti nevével és az első írásos említésének évszámával. Mint például Beled: Belud 1230. Egy új tárlóban helyezem el mindet.
– El sem fér több tárló az udvaron.
– Még a kertben van hely, mire a téglák elkészülnek, a helyük is meglesz. Szeretnék aztán az összesen településen végigsétálni és körülnézni.
– Rugli úr már régen nem "csak" téglagyűjtő.
– Nem lehet leragadni egynél. Ha az ember az egyszeregyet megtanulja, vágyja a következő tudást. Én is így jártam, nincs ennek vége. Főleg nincs, ha szeretetből csináljuk, én pedig nagyon szeretem.
– Gondolt már arra, hogy ezt az óriási anyagot, ezt a kivételes tudást át kellene adni valakinek?
– Gondoltam már arra, hogy mindazt, amit én tudok, meg kellene örökíteni. Egy könyvben, vagy film formájában. Ehhez nem értek, ez külön szakma, de szeretném, ha a munkásságom megőrződne a jövő nemzedék számára. Talán példa lehet, hogy egy életet el lehet tölteni hasznosan és annak eredménye is van. De nem gondolkodom nagy távlatokban, mert minden napra megvan a tennivalóm, készek a terveim.
A hét embere 2025
