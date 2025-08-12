augusztus 12., kedd

Vöröskereszt segít

55 perce

Tanszergyűjtés a rászoruló gyerekeknek

Címkék#Vöröskereszt#iskolatáska#SuliStart#gyerek#tanszer

Vöröskereszt ismét rászorulóknak gyűjt tanszert az iskolakezdésre.

Kisalföld.hu
Tanszergyűjtés a rászoruló gyerekeknek

Fotó: Pixel-Shot

Jubilál a Vöröskereszt SuliStart programja a megyében, idén 10 éve, hogy először segítettek, azóta több száz család iskolakezdését megkönnyítették. Persze mindez az önkéntesek nélkül nem működne. Idén is várják és köszönik előre is mindazoknak, akik akár írószerrel, füzettel, szép állapotú, kitisztított iskolatáskával vagy bármilyen tanszerrel támogatják a rászoruló kicsiket. 

A gyűjtés augusztus 15-ig tart.

 

