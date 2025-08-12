Vöröskereszt segít
Tanszergyűjtés a rászoruló gyerekeknek
Vöröskereszt ismét rászorulóknak gyűjt tanszert az iskolakezdésre.
Fotó: Pixel-Shot
Jubilál a Vöröskereszt SuliStart programja a megyében, idén 10 éve, hogy először segítettek, azóta több száz család iskolakezdését megkönnyítették. Persze mindez az önkéntesek nélkül nem működne. Idén is várják és köszönik előre is mindazoknak, akik akár írószerrel, füzettel, szép állapotú, kitisztított iskolatáskával vagy bármilyen tanszerrel támogatják a rászoruló kicsiket.
A gyűjtés augusztus 15-ig tart.
