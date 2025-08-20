augusztus 20., szerda

Mennyibe kerül az iskolakezdés Szlovákiában? – Dunaszerdahelyen néztünk körül

Nyakunkon az iskolakezdés, másfél héten belül becsengetnek: megnéztük, mennyiért tölthetjük fel tanszerekkel az iskolatáskákat Szlovákiában. Ahogy súlyosabbá válik az iskolatáska, úgy lesz könnyebb a pénztárcánk. No, de mennyi eurót kell a pénztárnál hagynunk? Tanszerárak Szlovákiában, tartsanak velünk!

Kisalföld.hu

Míg korábban glédában álltak évnyitóra a bekötött füzetek, könyvek, manapság ezek az idők elmúltak, hiszen sokszor csak az első órákon válik egyértelművé, milyen tanszereket szükséges beszerezni a tanórákra. A magyar tanszerkereskedők tapasztalatai szerint kitolódott az iskolaszezonra való felkészülés augusztus második felére és szeptember első két hetére. Megnéztük, mi a helyzet a határ túloldalán: mennyiért vásárolhatunk be a Kaufland Szlovákia és a Tesco Szlovákia dunaszerdahelyi üzleteiben. Mennyibe kerülnek a tanszerek Szlovákiában?

Kaufland Szlovákia, Tesco Szlovákia, tanszer, mennyibe kerül, füzet, tolltartó, toll
A Kaufland Szlovákia és a Tesco Szlovákia akciókkal és nagy választékkal csábítja a magyarokat is tanszervásárlásra. 
Fotó: Krizsán Csaba

Tesco Dunaszerdahely: klubkártyával spórolhatunk

A dunaszerdahelyi Tesco bevásárlóközpontban a legszembetűnőbb a füzetszekció volt: laikus szemmel is látható a különbség a minőségben. A vaskos, tömör füzetekért jóval többet kértek, mint a vékonyakért. Kis A5-ös füzeteket a legkedvezőbb áron 25 centért találtunk, a legdrágább 1,79 euró volt a Tesco dunaszerdahelyi üzletében. A nagy, A4-es füzetet 69 centért találtunk a legolcsóbban, de aki nem sajnálja a pénzét, akár 4,49 eurót is elkölthet egy-egy darabra. 

Zárójeles megjegyzés, de korántsem mellékes tény, hogy a vastag, drágább példányok jóval nehezebbek is: a gyerekek gerincét, izomzatát igencsak próbára teszik, ha ilyenekkel töltjük meg a táskájukat.

Négyszínű márkás tollcsomagot két euróért vihetünk haza, tizenkét színű ceruzát kilencért, de ha nem ragaszkodunk ehhez a névhez, harmadáron szerezhetjük be ugyanezeket. Gyurmát 70 centtől találni, tíz színű temperát nyolc eurótól, zsírkrétát 50 centtől, filctollakat két eurótól. Iskolatáskák tekintetében nem túl erős a választék, az árak viszont annál szélesebb skálán mozognak: akár 70 eurót is elkölthetünk erre a tételre, ha megfognánk a pénzt, 15 eurósok között is válogathatunk. A fenti árakból jócskán lecsíphetünk, ha használjuk az áruház kedvezménykártyáját, a Club Cardot. 

Szlovákiai Kaufland

A Kaufland Szlovákia dunaszerdahelyi üzletének online szórólapja szerint a legkedvezőbb árú füzetért 29 centet kell a pénztárnál hagyni, a táskák között tíz eurótól válogathatunk, emeletes tolltartót hat euróért kínálnak, négy színű tollcsomagért két eurót kell fizetni.

Tények a számok mögött

A vilaggazdasag.hu elemzése szerint elszálltak az árak a szomszédban, az iskolakezdés Szlovákiában nagyjából 16 százalékkal drágult. Az áremelkedést a kiskereskedelmi alkalmazottak bérnövekedése adja, amelyek 6 százalékkal emelkedtek éves szinten. Továbbá tavaly óta magasabb áfakulcsokat vezettek be, amelyek az árakban is tükröződnek. A papír pedig csaknem 70 százalékkal kerül többe. A Finax befektetési társaság felmérése szerint a szülők 2024-ben alig 150 eurót fizettek tanszerek vásárlásáért, idén már több mint 170 eurót. 

Ezt olvasta már? – Tanszerárak itthon

Mennyibe kerül Magyarországon bevásárolni iskolakezdésre? Kattintson a kiemelt szavakra és számolja ki, mennyiből töltheti meg gyermeke iskolatáskáját!


 

 

