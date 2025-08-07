1 órája
Tanszervásár akciósan - Mutatjuk a Tesco, a Spar, a Lidl és az Auchan árait
Javában tart még a nyári szünet, a papír és írószerboltok valamint a nagy áruházláncok már az iskolakezdésre koncentrálnak. Július utolsó napjaiban elindult a tanszervásár az áruházláncokban, kínálatukban a füzetektől a festőkészleteken át a márkás tornazsákokig, iskolatáskáig minden megtalálható, néha egészen meglepő meglepő áron. Körülnéztünk, mennyiért kapható szükséges tanszer.
Úgy tűnik a győri laza forgalomból, hogy sokan még a szabadságukat, vakációjukat töltik. Kevesen járnak az utcákon, nem zsúfoltak a boltok. Már nem szokás augusztus elején a papírboltokba sietni és megvásárolni az iskolai felszerelést, hogy a tanévkezdésre minden szépen becsomagolva várja a diákokat, de a tanszer beszerzése körültekintést igényel, körültekintő vásárlással sokat lehet spórolni.
Tanszer vásárlása helyett nézelődés
– Azt tapasztaljuk, hogy kitolódott az iskolaszezonra való felkészülés augusztus utolsó két valamint szeptember első két hetére. Bár már mi is 20 százalékos kedvezménnyel várjuk a vásárlóinkat, illetve szombaton még 5 százalék plusszal, egyelőre még kevesen vásárolnak. Minőségi, tartós termékeket forgalmazunk, a füzetek egy radírozástól nem mennek tönkre. A legolcsóbb A/5-ös füzet 210 forintba kerül, a mintásak drágábbak. A gyerekeknél most a Stitch mintájú füzetek és kiegészítők a menők – mondta el tapasztalatait Herczegné Bittera Borbála, a győri belvárosi Panka Papírbolt üzletvezetője, aki arról is beszélt, hogy vannak tudatos vásárlók, akik listával érkeznek, de sokan érzésből válogatnak a kínálatból.
A vásárlás megkezdését az is hátráltatja, hogy sok iskolában a pedagógusok az évnyitón mondják meg, mire lesz szükségük a gyerekeknek, így akkor tudnak elindulni vásárolni. A tapasztalat alapján egy diáknak mintegy 10-15 füzetre van szüksége.
Tanszervásár okosan - Egymással verseng a Tesco, a Spar, a Lidl és az Auchan isFotók: Csapó Balázs
Már a múlté a könyvek, füzetek bekötése is, helyette átlátszó fóliával borítják őket, ezért is kedveltek a mintás füzetek. Hogy egy szülőnek mennyi pénzt kell a bevásárláskor a boltban hagynia, az nagymértékben függ a termék minőségétől is, de fejenként átlag 30 ezer forinttal lehet számolni iskolakezdésekor.
Az áruházláncok már július végén elkezdték akciós újságaikkal bombázni a vásárlókat.
A Lidl Magyarország iskolakezdési katalógusában a legfontosabb tanszerek, kreatív eszközök, könyvek és egyéb, tanuláshoz kapcsolódó termékek széles választéka található meg. A „Velünk gyerekjáték a sulikezdés” kampányuk keretében közel 200-féle, az oktatáshoz kapcsolódó termék érhető el.
„Tapasztalataink alapján a vásárlók körében a legkeresettebbek a különféle írószerek, füzetek, tolltartók és csomagolástechnikai eszközök mellett az iskolatáskák, hátizsákok, uzsonnás dobozok, kulacsok. A kínálatban számos foglalkoztatófüzet és könyv, LCD írótábla, de akár még az ünneplőruházat is megtalálható. Számos termék kedvezményes áron - szuper áron és őrületes Lidl áron - vásárolható meg, ami nagy könnyebbséget jelenthet a családok számára” – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.
Lidl
A Lidl július 31-től érvényes kínálatában szuper árakkal készült.
- Prémium, fényképborítós füzeteit 149 forinttól,
- design spirálfüzeteit 299 forinttól árulja,
- a Liverpool (L.F.C.) rajongóknak pedig az A/5 iskolai füzetét 249 forintért,
- spirálfüzetét 399 forintért kínálja, ehhez gumis mappát, tolltartót, tornazsákot és kulacsot is ajánl.
A Lidl akciós újságját érdemes folyamatosan figyelemmel követni, mert hétről hétre újabb és újabb termékekkel, így például a tanszerek mellett íróasztallal, divatos és minőségi gyermekruházattal, vagy kimondottan az egyetemistáknak szánt háztartási eszközökkel, textiltermékekkel találkozhatnak a vásárlók szuper árakon. Minecraft iskolatáskáit 5999 forintért, a Spider, Supermario mintás iskolatáskáit 9900 forintért hirdeti augusztus 7-től érvényes akciós újságjában.
Auchan
Kezdetét vette a tanszervásár az Auchanban, ahol idén nem kell drágulással számolniuk a vásárlóknak, átlagosan az árak nem emelkedtek. A tanszerek ára átlagosan nem emelkedett a tavalyihoz képest, sőt idén 5 százalék helyett már 10 százalék kedvezményt is igénybe vehetnek augusztusban a vásárlók a családos napokon az OkAuchan app használatával. A hipermarketlánc több mint 2000-féle iskolai terméket kínál, a legkedvezőbb árú sajátmárkásoktól a neves gyártók prémium kínálatáig egészen szeptember elejéig. Aki másokon is segítene, augusztus 24-ig a Nagycsaládosok Országos Egyesületével szervezett jótékonysági tanszergyűjtésben részt vehet bármely Auchan áruházban.
Spar, Tesco
Az Interspar akciója július 31 és augusztus 13. között érvényes. Hihetetlen árakkal is találkozhatunk: körző, körzőhegy szettben 299 forint, vonalzó már 199 forinttól, HB grafitceruza 99 forinttól, A/5-ös füzet 199 forinttól, a Gabby's Dollhouse füzet pedig 359 forint. Tolltartó már 1299 forinttól, a 26 darabos dínós tolltartó már 3999 forinttól kapható.
A Tesco áruház Helló suli! akciójában az A/5 füzetet 119 forintért, klubtagoknak 44 forintért, a 12 darabos vízfestéket 999 forintért, klubtagoknak 799 forintért kínálja.
Jól jön a szülőknek, ha a munkahelyüktől vagy lakóhelyüktől kapnak iskolakezdési támogatást,mint például a győri GYHG esetében is.