Tanszervásár akciósan - Mutatjuk a Tesco, a Spar, a Lidl és az Auchan árait

Úgy tűnik a győri laza forgalomból, hogy sokan még a szabadságukat, vakációjukat töltik. Kevesen járnak az utcákon, nem zsúfoltak a boltok. Már nem szokás augusztus elején a papírboltokba sietni és megvásárolni az iskolai felszerelést, hogy a tanévkezdésre minden szépen becsomagolva várja a diákokat, de a tanszer beszerzése körültekintést igényel, körültekintő vásárlással sokat lehet spórolni.

Tanszer kedvezménnyel

Fotó: Csapó Balázs

Tanszer vásárlása helyett nézelődés

– Azt tapasztaljuk, hogy kitolódott az iskolaszezonra való felkészülés augusztus utolsó két valamint szeptember első két hetére. Bár már mi is 20 százalékos kedvezménnyel várjuk a vásárlóinkat, illetve szombaton még 5 százalék plusszal, egyelőre még kevesen vásárolnak. Minőségi, tartós termékeket forgalmazunk, a füzetek egy radírozástól nem mennek tönkre. A legolcsóbb A/5-ös füzet 210 forintba kerül, a mintásak drágábbak. A gyerekeknél most a Stitch mintájú füzetek és kiegészítők a menők – mondta el tapasztalatait Herczegné Bittera Borbála, a győri belvárosi Panka Papírbolt üzletvezetője, aki arról is beszélt, hogy vannak tudatos vásárlók, akik listával érkeznek, de sokan érzésből válogatnak a kínálatból.

A vásárlás megkezdését az is hátráltatja, hogy sok iskolában a pedagógusok az évnyitón mondják meg, mire lesz szükségük a gyerekeknek, így akkor tudnak elindulni vásárolni. A tapasztalat alapján egy diáknak mintegy 10-15 füzetre van szüksége.